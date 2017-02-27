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У Києві пройшов Міжнародний турнір зі спортивних танців "Парад Надій"

27 лютого в 14:46

XXVIII танцювальний фестиваль відзначився 300 медалями, 500 учасниками флешмобу та майже тисячею пар-учасників.

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25 та 26 лютого у столичному виставковому центрі "Київекспоплаза" кращі танцювальні пари країни "відтанцювали" XXVIІІ Міжнародні традиційні змагання зі спортивного танцю "ПАРАД НАДІЙ – 2017" та турнір за кубок "Фокстроту". За багато років "Парад" набув статусу не просто турніру - фестивалю зі спортивних танців. Організатори - спортивно-танцювальний Центр "Спорт-Данс" ("Школа танців Федорчук") та Асоціація спортивного танцю України цього року особливо здивували спортсменів, суддів та глядачів новаторством і високим рівнем організації. "Ми зібрали не просто змагання – цілий фестиваль, де, подібно до найвищого світового турніру Блекпул в Англії, усі бажаючі танцори отримали можливість оцінки своїй майстерності від суддівської команди міжнародного рівня, – поділилася Олена Федорчук-Лемішко, співорганізатор "Параду надій".

Два дні поспіль на паркет виходили спортсмени різних вікових категорій - "Сеньйори" "Дорослі", "Молодь", "Юніори", "Ювенали", "Бейбі" тощо. Склад команди рефері вражав тітулованістю: 50 суддів оцінювали виступ спортсменів, серед них - Джонатан Вілкінс (США), чемпіон світу, переможець найвищого світового турніру - Блекпула в стандартній програмі серед професіоналів; чемпіонка світу Біанка Оршіт (Німеччина) тощо.

На думку суддів, "Парад Надій" є одним з кращих в Україні турнірів зі спортивно-бальних танців й відповідає міжнародному рівню. Суддя з Великобританії Грехем Освік зазначив, що найбільш складним і в той же час приємним було те, що всі учасники фестивалю якісно підготовлені, що робить місію "вибрати кращого" нелегким завданням.

Близько 300 медалей вибороли учасники фестивалю за 2 дні. Кращими по версії "Параду надій -2017" були кияни – саме вони забрали більшість нагород змагання. У категорії "молодь1" перемогли в європейській програмі кияни Данило Добровольский та Мальована Анастасія (клуб "Максимум"), а у категорії Rising Star – вихованці столичного клубу "СпортДанс" Крістіан Філ та Анастасія Лемішко. "Золотими" були "юніори1" в латиноамериканській програмі І Артур Равлик та Маргарита Соломія (Inter-Dance, Київ), а медалі в латиноамериканській програмі в цій категорії вибороли росіяни Дмитро Чечкін та Таїсія Чалбасова (Москва). Двічі піднімалися за медалями Володимир Одінцов та Анастасія Вінокурова з клубу BIG Dance (Київ) - кращі у виконанні стандартної програми в категорії Pro Am (в парі професіонал та аматор). А знаменитий кубок "Фокстроту", заснований у рамках "Параду надій" торговельної мережею "Фокстрот", вибороли вихованці клубу "Фавор" - Дмитро Євтерев та Валерія Дорофей Валерія (Київ).

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Конкрусні виступи перемежовувалися із концертними номерами. Так у вечірньому відділенні майже півтисячі учасників взяли участь у флешмобі Mannequin Challenge під час колективного віденського вальсу, коли буквально "застигли" у позах манекенів усі пари і глядачі на трибунах.

Інформаційними партнерами виступили: тижневик "Дзеркало тижня. Україна", всеукраїнська газета "День", портал "Обозреватель" та інформаційне агентство "Інтерфакс. Україна".

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Теги спорт парад Київ клуб фестиваль
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