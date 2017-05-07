У Києві перед Маріїнським палацом відкрилася "червона доріжка"

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Церемонія відкриття доріжки відбулася в 20.00.

В Києві в рамках церемонії відкриття конкурсу "Євробачення" відкрилася "червона доріжка", передає "УНІАН".

Церемонія відкриття доріжки відбулася в 20.00. У кінці доріжки делегації 42 країн-учасниць "Євробачення" урочисто переріжуть стрічку і відпустять у небо прапори своїх країн. Під час церемонії очікуються виступи дружини дружини президента Марини Порошенко, Київського міського голови Віталія Кличка і супервайзера "Євробачення" Йон Ола Санд.

Спеціальними гостями стануть переможниця торішнього конкурсу - Джамала, а також Олег Скрипка, гурт "Друга ріка" і переможниця "Євробачення-2004" співачка Руслана. Вони виступлять у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.

Перше шоу Євробачення-2017, під час якого виступлять 18 конкурсантів першого півфіналу, що відбудеться вже завтра, 8 травня, о 22:00.

Червона доріжка конкурсу розташований у Маріїнському парку і є найдовшою за всю історію проведення "Євробачення" - 265 метрів.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт o.torvald.