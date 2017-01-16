У HBO розповіли про можливий приквел "Гри престолів"

У новому серіалі не буде героїв, відомих глядачеві за оригінальним шоу.

У приквелі "Гри престолів" не буде знайомих за оригінальним шоу героїв

Програмний директор телеканалу НВО Кейсі Блойс розкрив подробиці створення можливого приквела серіалу "Гра престолів" . Як повідомляє Entertainment Weekly , в новому серіалі не буде героїв, відомих глядачам за оригінальном шоу.

За словами Блойса, на даний момент телеканал веде переговори зі сценаристами про написання сценарію майбутнього серіалу. Він також зазначив, що створення приквела накладає на сценаристів менше зобов'язань, ніж написання сценарію спін-оффу. А світ, створений Джорджем Мартіном, дозволяє написати якісну передісторію "Гри престолів".

Крім того, Блойс зазначив, що на даний момент творці серіалу не можуть прийти до остаточного висновку щодо кількості епізодів у фінальному серіалі "Гри престолів". "Вони досі вирішують, як оформити нові епізоди. Я візьму стільки серій, скільки вони захочуть зробити", — підкреслив Блойс.

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.