У фінал Національного відбору на "Євробачення" вийшли O. Torvald і MELOVIN

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Визначені всі фіналісти конкурсу.

Визначені всі фіналісти Національного відбору на "Євробачення" Eurovision.tv

У суботу, 18 лютого, в Києві відбувся останній півфінал Національного відбору на "Євробачення" , за результатами якого стали відомі імена ще двох фіналістів. У фінал конкурсу вийшли MELOVIN та o.torvald.

У півфіналі виступили Гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, O. Torvald, Анастасія Прудіус, Віталій Козловський, KADNAY, MELOVIN, Green Grey та Vivienne Mort.

Максимальну кількість балів (8) від журі отримала група KADNAY, а 7 балів пішли гурту O. Torvald. При цьому, мінімальну оцінку (1 бал) від членів журі отримав Віталій Козловський. Максимальну оцінку глядачів (8 балів) отримав MELOVIN, 7 балів пішли O. Torvald. Мінімальну оцінку від глядачів отримав Гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, а два бали пішли Віталію козловському.

В результаті у фінал вийшли O. Torvald (14 балів) та MELOVIN (13 балів). Варто відзначити, що гурт KADNAY також отримав 13 балів, але оскільки MELOVIN отримав більш високу оцінку глядачів, саме він виходить у фінал.

Таким чином, у фіналі, який пройде 25 лютого виступлять: TAYANNA, "Сальто Назад", Illaria, Rozhden, MELOVIN та O. Torvald.

Був визначений порядок виступу конкурсантів у фіналі. Порядок виступу буде таким:

1. "Сальто назад"

2. MELOVIN

3. O. Torvald

4. Illaria

5. TAYANNA

6. Rozhden

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.