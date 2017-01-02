У 2017 році на екрани вийдуть фільми про Джамалу та Дзідзьо

У новому році можна чекати близько 40 вітчизняних кінопрем'єр.

Цього року відбудеться прем'єра документального фільму Jamala.UA про відому українську співачку Василь Артюшенко, DT.UA

У 2017 році в кінопрокат вийдуть фільми з участю українських музикантівта Дзідзьо: документальна стрічка Анни Акулевич Jamala.UA про відому співачку і "Dzidzio "Контрабас" – нова робота режисера Любомира Левицького ("Тіні незабутих предків").

Назва нового проекту Левицького багато про що розкаже, пише Дмитро Левицький у своєму матеріалі для DT.UA. А ось що каже в одному з інтерв'ю режисер: "Ця стрічка реально відкриє нового кіногероя для України і нового для країни актора Дзідзьо. Тому що у нього величезний талант і велике бажання дарувати людям позитив".

Як , в новому році на українських екранах можна очікувати близько 40 вітчизняних кінопрем'єр. Деякі з них перейдуть з 2016-го (оскільки з якихось причин на екранах не стартували). Деякі спеціально готуються саме під Новий рік. Жанрова палітра досить яскрава: фентезі, соціальні драми, документальні проекти.

Детальніше про киносчезоне-2017 читайте в матеріалі Дмитра Левицького "Дивися своє. ТОП-10 українських кінопрем'єр 2017-го" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".