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У 2017 році на екрани вийдуть фільми про Джамалу та Дзідзьо

2 січня в 21:23

У новому році можна чекати близько 40 вітчизняних кінопрем'єр.

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Цього року відбудеться прем'єра документального фільму Jamala.UA про відому українську співачку
Василь Артюшенко, DT.UA
У 2017 році в кінопрокат вийдуть фільми з участю українських музикантів Джамали та Дзідзьо: документальна стрічка Анни Акулевич Jamala.UA про відому співачку і "Dzidzio "Контрабас" – нова робота режисера Любомира Левицького ("Тіні незабутих предків").

Назва нового проекту Левицького багато про що розкаже, пише Дмитро Левицький у своєму матеріалі для DT.UA.  А ось що каже в одному з інтерв'ю режисер: "Ця стрічка реально відкриє нового кіногероя для України і нового для країни актора Дзідзьо. Тому що у нього величезний талант і велике бажання дарувати людям позитив".

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Як , в новому році на українських екранах можна очікувати близько 40 вітчизняних кінопрем'єр. Деякі з них перейдуть з 2016-го (оскільки з якихось причин на екранах не стартували). Деякі спеціально готуються саме під Новий рік. Жанрова палітра досить яскрава: фентезі, соціальні драми, документальні проекти.

Детальніше про киносчезоне-2017 читайте в матеріалі Дмитра Левицького "Дивися своє. ТОП-10 українських кінопрем'єр 2017-го" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги кіно прем'єра кінотеатр
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