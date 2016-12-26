У 2016 році у вітчизняний прокат вийшло 30 українських стрічок

Окупилися у прокаті тільки три фільми з 30.

З 30 українських стрічок в прокаті окупилося тільки три Кинопоиск

Кількість українських фільмів у прокаті впевнено зростає рік у рік. У 2014-му їх було 16, торік — 24, а 2016-го — 30. Однак окупитися щорічно вдається лише двом-трьом картинам. І якщо в попередні роки касовий успіх українських картин ще залежав від випадковості та кон'юнктури, то, починаючи з 2016-го, вкладені у фільм гроші повертаються виключно з раціональних причин.

Найприбутковішим фільмом 2016 року стала стрічка "8 кращих побачень" Марюса Вайсберга. Маючи бюджет 1 млн дол., вона зібрала 7,4 млн дол. у СНД. Стрічку знімала студія "Квартал 95", яка досі створювала повнометражні фільми виключно у співпраці з Росією. А першим їхнім "повністю-українським" фільмом стане комедія "Слуга народу 2". Її прокат стартував 24 грудня. Оскільки продукція студії, як правило, окупається, можна очікувати, що і ця картина стане комерційно успішною.

Ще однією стрічкою, яка вийшла у 0, стала комедія Любомира Левицького #SELFIEPARTY. За словами режисера, бюджет стрічки становив 2,15 млн грн. Збори — 5 млн грн. І ще 1 млн грн. приніс продакт плейсмент. Решта 27 українських прем'єр 2016-го далекі від того, щоб окупитися в прокаті.

Детальніше про касові збори українських фільмів читайте у статті Антона Філатова "Українське кіно: кількість і окупність" у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".