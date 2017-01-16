Творці "Шерлока" розповіли про можливий п'ятий сезон серіалу

Фінал четвертого сезону може бути початком п'ятого.

Шерлок може повернутися в п'ятому сезоні Кинопоиск

Творці серіалу "Шерлок" Марк Гетісс і Стівен Мофатт пояснили події фіналу четвертого сезону шоу і розповіли про можливий п'ятомий, повідомляє Radio Times.

"Спочатку нашим наміром було показати героїв як молодих чоловіків, скинути їх до заводських установок. Але, як мені здається, насправді у нас вийшла історія того, як Шерлок Холмс і доктор Ватсон стали тими, ким ми їх завжди знали. Насправді, це передісторія", повідомив Геттіс.

Він також додав, що фінал четвертого сезону був створений саме таким для того, щоб дати можливість творцям почати п'ятий з тих же кадрів. "Якщо ми повернемося, а ми б дуже хотіли повернутися, ми могли б просто показати, як хтось стукає в двері, а Шерлок говорить Ватсону "Ти не хочеш вийти і пограти?"", заявив Геттіс.

За словами ж Моффата, "якщо б це був останній сезон – ми цього не планували, але так може статися – ми б закінчили серіал так. Ми не могли закінчити його будь-яким попереднім сезоном, оскільки вони завжди завершувалися колосальними, відмінними відкритими фіналами".

Він також додав, що в новому сезоні Шерлок і Ватсон знову будуть розслідувати злочини.

Раніше повідомлялося про те, що прем'єра четвертого сезону серіалу стала другим за популярністю шоу у Великобританії, показаним у новорічні свята. "Шерлок" поступився тільки відліку до настання нового року і трансляції феєрверків, які подивилися 11,6 мільйона глядачів. Серіал подивилися 32,8% телевізійної аудиторії. Крім того, новий сезон "Шерлока" обійшов за популярністю різдвяне звернення королеви Єлизавети, яке подивилися 7,7 мільйона жителів Великобританії.