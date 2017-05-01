Топ-5 найочікуваніших фільмів травня

На екрани повертаються "Вартові галактики" і "Пірати Карибського моря".

DT.UA, ґрунтуючись на рейтингах IMDb і "Кинопоиск", відібрало найочікуваніші фільми цього місяця.

До п'ятірки кращих увійшли: фільм про геноцид вірмен, друга частина "Вартових галактики", картина про короля Артура, продовження саги про Чужого і п'яті "Пірати Карибського моря".

"Обітниця"





Прем'єра: 4 травня

Режисер: Террі Джордж

В ролях: Крістіан Бейл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромвелл, Том Холландер, Жан Рено

1914 рік. Перша Світова війна набирає обертів. Велика Османська імперія терпить крах, а Константинополь на очах занурюється в хаос. Студент-медик Мікаель Богосян в місті проїздом. Він має намір розвивати сучасну медицину в рідному селі на півдні Туреччини, де турецькі мусульмани і вірменські християни століттями мирно живуть пліч-о-пліч. Фотокореспондента Кріса Майерса в Константинополь привела не стільки робота, скільки полум'яне почуття до вірменської художниці Ані. Мікаель також зачарований Анею, але суперництво між чоловіками сходить нанівець, коли імперія починає жорстоко переслідувати національні меншини. Обіцянки даються і порушуються... Але одну не можна не стримати — обіцянку вижити й розповісти світові правдиву історію.

"Вартові галактики. Частина 2"





"Вартові галактики. Частина 2" Кинопоиск

Прем'єра: 4 травня

Режисер: Джеймс Ганн

В ролях: Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Вин Дизель, Бредлі Купер, Майкл Рукер, Карен Гіллан

Фільм розповість про групу галактичних ізгоїв на чолі із злодієм на прізвисько Зоряний Лорд, що вимушені об'єднатися проти спільної загрози. У другій частині герої спробують розкрити таємницю справжнього походження Пітера Квілла.

"Король Артур: Початок легенди"





"Король Артур: Початок легенди" Кинопоиск

Прем'єра: 11 травня

Режисер: Гай Річі

У ролях: Чарлі Ханнем, Джуд Лоу, Аннабелль Уолліс, Герміона Корфилд, Кеті МакГрат, Міллі Брейді, Джимон Хонсу, Ерік Бана

Фільм розповість про сходження Артура на престол. За сюжетом, йому належить битися зі своїм дядьком Вортігерном, який захопив трон.

"Чужий: Заповіт"





"Чужий: Заповіт" Кинопоиск

Прем'єра: 18 травня

Режисер: Рідлі Скотт

В ролях: Кетрін Уотерстон, Джеймс Франко, Майкл Фассбендер, Нумі Рапас, Гай Пірс, Біллі Крудап, Кармен Эджого

Фільм розповість про членів команди "Прометея": Елізабет і андроїда Девіда, які зробили перший крок назустріч розгадки таємниці інженерів. Тепер настав час дізнатися всю правду, яка вкрита на рідній планеті білястих велетнів — Рай.

"Пірати Карибського моря: Помста Салазара"

"Пірати Карибського моря: Помста Салазара" Кинопоиск

Прем'єра: 25 травня

Режисери: Хоакім Роннинг, Еспен Сандберг

В ролях: Джонні Депп, Кіра Найтлі, Кая Скоделаріо, Девід Уенем, Орландо Блум, Джеффрі Раш, Брентон Туейтс, Хав'єр Бардем

Капітан Джек Горобець, що вичерпав свою удачу, виявляє, що за ним полює його давній ворог, жахливий капітан Салазар і його примарні пірати. Вони щойно втекли з Диявольського трикутника і мають намір знищити всіх піратів, включаючи Джека. Допоможе врятуватися лише могутній артефакт — тризуб Посейдона, який дарує своєму власникові повний контроль над морями.