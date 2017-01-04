Топ-5 найочікуваніших фільмів січня

У прокат виходить довгоочікувана екранізація Assassin's Creed і "Мовчання" Мартіна Скорсезе.

DT.UA, ґрунтуючись на рейтингах IMDb і "Кинопоиск", відібрало найочікуваніші фільми цього місяця.

До п'ятірки кращих увійшли: екранізація серії ігор Assassin's Creed, фільм про часи сухого закону в США, мюзикл, який є головним претендентом на "Оскар" у цьому році, "Три ікси" і новий фільм Мартіна Скорсезе.

"Assassin's Creed: Кредо вбивці"

«Assassin's Creed: Кредо вбивці» Кинопоиск

Прем'єра: 5 січня

Режисер: Джастін Курзель

В ролях: Майкл Фассбендер, Маріон Котійяр, Джеремі Айронс, Брендан Глісон, Шарлотта Ремплінг, Майкл Кеннет Вільямс

Завдяки революційній технології, яка вивільняє генетичну пам'ять, Каллум Лінч переживає пригоди свого предка Агілара в Іспанії XV століття. Діставши неймовірні знання і здібності, Каллум битиметься з лицарями ордену тамплієрів у наш час.

"Закон ночі"

"Закон ночі" Кинопоиск

Прем'єра: 12 січня

Режисер: Бен Аффлек

У ролях: Бен Аффлек, Скотт Іствуд, Зої Салдана, Ель Фаннінг, Сієнна Міллер ,Кріс Салліван, Ентоні Майкл Холл

Дія відбувається в Америці за часів сухого закону. Головний герой картини, син поліцейського, заробляє бутлегерством, в результаті чого він виявляється залученим в життя кримінального світу.

"Ла-Ла Ленд"

"Ла-Ла Ленд" Кинопоиск

Прем'єра: 12 січня

Режисер: Дем'єн Шазелл

В ролях: Райан Гослінг, Емма Стоун, Эмии Конн, Террі Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон

Це історія любові молодої актриси, яка між прослуховуваннями подає каву кінозіркам, і фанатичного джазового музиканта, вимушеного підробляти в заштатних барах. Але успіх, що прийшов до закоханих, починає підточувати їхні стосунки.

"Мовчання"

Прем'єра: 19 січня

Режисер: Мартін Скорсезе

У ролях: Ендрю Гарфілд, Адам Драйвер, Ліам Нісон, Таданобу Асано, Кіран Хайндс, Іссей Огата, Сінья Цукамото

У XVII столітті два священика-єзуїта зазнають насильства та переслідувань під час мандрівки по Японії, куди вони приїхали з метою знайти свого наставника і поширювати християнське Євангеліє.

"Три ікси: Реактивізація"

"Три ікси: Реактивізація" Кинопоиск

Прем'єра: 19 січня

Режисер: Ді Джей Карузо

У ролях: Він Дізель, Донні Йен, Діпіка Падукон, Кріс, Рубі Роуз, Тоні Джа, Ніна Добрев

Ксандер Кейдж через роки повертається з добровільного вигнання і потрапляє у шалений вир подій. Він збирає команду безбашенних екстремалів, разом з якими йому доведеться знайти найпотужнішу секретну зброю — "Ящик Пандори". Діяти потрібно швидко: за розробкою полюють небезпечні головорізи. Ставки в смертельній грі підвищуються, коли з'ясовується, що світові уряди залучені в криваву змову, а на кону — доля світу.