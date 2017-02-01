Топ-5 найочікуваніших фільмів лютого

У прокат виходить продовження "50 відтінків сірого" і фільм про захисників Великої китайської стіни.

DT.UA, ґрунтуючись на рейтингах IMDb і "Кинопоиск", відібрало найочікуваніші фільми цього місяця.

В п'ятірку кращих увійшли: фільм про захист Великої китайської стіни від невідомих істот, продовження фільмів "50 відтінків сірого", "Джон Уік" і "Оселя зла", а також картина про романтичну історію, що сталася в XVII столітті.

"Велика стіна"

Прем'єра: 2 лютого

Режисер: Чжан Імоу

В ролях: Метт Деймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Віллем Дефо, Енді Лау, Едді Пен, Нуман Акар

Група авантюристів направляється в Китай з метою розвідати секрет чорного пороху і повернутися з ним до Європи. Під час подорожі їм докучають кочівники, а в одну з ночей на групу напала невідома істота. Після всіх пригод до Великої Китайської стіни доходять тільки двоє. Обох беруть у полон солдати гарнізону. Перебуваючи в полоні, вони знайомляться з ще одним європейцем, який прибув до Китаю 25 років тому з тією ж метою - добути чорний порох. А також дізнаються, що кожні 60 років протягом двадцяти століть на стіну нападають чудовиська, названі пожирачами.

"На 50 відтінків темніше"

"На 50 відтінків темніше"

Прем'єра: 9 лютого

Режисер: Джеймс Фоулі

В ролях: Джеймі Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хеклін, Белла Хіткот, Кім Бейсінгер, Люк Граймс, Дженніфер Ель, Макс Мартіні, Маршу Гей Харден, Ерік Джонсон

Налякана темними секретами і внутрішніми демонами Крістіана Грея Анастейша Стіл вирішує порвати з ним і незабаром влаштовується на роботу в невелике видавництво в Сіетлі. Але бажання Крістіана як і раніше, домінують над ним. Запропонувавши Анастейші зустрітися, він готовий переглянути умови угоди і навіть розкрити всі свої темні таємниці. Коли, нарешті, здається, що все йде ідеально, Анастейша стикається з гнівом і заздрістю тих жінок, які були з Крістіаном до зустрічі з нею.

"Джон Уік 2"

"Джон Уік 2" Кинопоиск

Прем'єра: 9 лютого

Режисер: Чад Стахелскі

В ролях: Кіану Рівз, Рубі Роуз, Бріджет Мойнехен, Іен МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фішберн, Джон Легуізамо, Пітер Серафинович, Девід Патрік Келлі, Томас Садоски

Коли колишній колега Джона вирішує взяти під свій контроль таємничу гільдії вбивць, Вік змушений вийти з відставки. Ведений кривавої клятвою Джон відправляється в Рим, де йому доведеться битися з одними з найнебезпечніших кілерів у світі.

"Оселя зла: Фінальна битва"

"Оселя зла: Фінальна битва" Кинопоиск

Прем'єра: 16 лютого

Режисер: Пол У. С. Андерсон

В ролях: Мілла Йовович, Іен Глен, Елі Лартер, Шон Робертс, Оуен Мэкен, Фрайзер Джеймс, Рубі Роуз, Вільям Леві

Дія фільму розгортається з того моменту, на якому закінчилася попередня частина. Після того як Вескер зрадив Еліс у Вашингтоні, кінець історії людства став ще ближчим. Еліс — остання надія на порятунок світу. Вона повинна повернутися до точки відліку, туди, де все й почалося — місто Раккун-Сіті, де корпорація "Амбрелла" готується до фінальної атаці на тих, кому вдалося вижити. У гонці з часом Еліс озброїтися до зубів і об'єднається з друзями і тими, кого не очікувала побачити в ролі своїх союзників. Разом вони будуть битися з армією мерців і нових жахливих мутантів. Перебуваючи під загрозою втрати своїх здібностей і готуючись до неминучої атаки корпорації, Еліс зіткнеться з ще більш складними проблемами, а людство тим часом перебуватиме на межі загибелі.

"Тюльпанова лихоманка"

"Тюльпанова лихоманка" Кинопоиск

23 лютого

Режисер: Джастін Чадвик

В ролях: Алісія Вікандер,Кара Делевінь, Зак Галіфіанакіс, Крістоф Вальц, Джек о'коннелл, Дейн ДеХаан, Холлідей Грейнджер, Том Холландер, Джуді Денч, Кевін МакКидд

Романтична історія XVII століття, в якій художник закохується в молоду заміжню жінку. Разом вони вирішують зайнятися ризикованою квітковою справою в надії побудувати своє майбутнє.