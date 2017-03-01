Топ-5 найочікуваніших фільмів березня

У прокат виходить останній фільм про Росомаху з "Людей Ікс" та "Красуня і чудовисько".

DT.UA, ґрунтуючись на рейтингах IMDb і "Кинопоиск", відібрало найочікуваніші фільми цього місяця.

У п'ятірку кращих увійшли: останній фільм про Росомаху у виконанні Г'ю Джекмана, історія Жаклін Кеннеді, перезапуск класичного мультфільму "Красуня і чудовисько", фільм про невідоме позаземне життя і історія про розвиток технологій.

"Логан"





"Логан" Кинопоиск

Прем'єра: 2 березня

Режисер: Джеймс Менголд

В ролях: Г'ю Джекман, Патрік Стюарт, Дафні Кін, Бойд Холбрук, Стівен Мерчант, Елізабет Родрігес, Річард Е. Грант, Ерік Ла Салль

В недалекому майбутньому втомлений від життя Логан піклується про хворого професора Ікс, який ховається неподалік від мексиканського кордону. Але Логан більше не зможе приховувати своє минуле, коли зустрінеться з юним мутантом, якого переслідують темні сили.

"Джекі"





"Джекі" Кинопоиск

Прем'єра: 9 березня

Режисер: Пабло Ларраін

В ролях: Наталі Портман, Пітер Сарсгаард, Грета Гервіг, Біллі Крудап, Джон Херт, Річард Е. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант

У цій стрічці автори відтворили один із трагічних моментів в американській історії — вбивство президента Кеннеді в Далласі — і наступні за ним кілька днів, показавши ці події очима самої Жаклін. Весь світ захоплювався її стійкістю, гідністю і самовладанням. Але що насправді пережила ця жінка?

"Красуня і чудовисько"





"Красуня і чудовисько" Кинопоиск

Прем'єра: 16 березня

Режисер: Білл Кондон

В ролях: Ден Стівенс, Емма Уотсон, Люк Еванс, Юен МакГрегор, Гугу Эмбата-Рв, Іен МакКеллен

Джош Гад, Емма Томпсон

Розлючена Чарівниця перетворила принца Адама на огидне чудовисько за те, що той був злим, самозакоханим і грубим. Щоб зняти чари з себе і слуг свого замку, йому необхідно навчитися бути добрим, любити і бути коханим. Це має відбутися до того, як з троянди, подарованої Чарівницею, впаде остання пелюстка. В далекому селі живе гарна дівчина на ім'я Белль. Одного разу її батько Моріс відправляється на ярмарок, але по дорозі збивається з шляху. Опинившись в зачарованому замку, він стає жертвою Чудовиська. Белль поспішає батькові на допомогу.

"Життя"





Прем'єра: 23 березня

Режисер: Деніел Еспіноза

В ролях: Ребекка Фергюсон, Джейк Джілленхол, Райан Рейнольдс, Хіроюкі Санада, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре

Група дослідників з міжнародного космічного корабля виявляє життя на Марсі. Вони ще не підозрюють, які події спричинить їхнє відкриття.

"Привид у броні"





"Привид в броні" Кинопоиск

Прем'єра: 30 березня

Режисер: Руперт Сандерс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Пітт, Майкл Уинкотт, Жюльєт Бінош, Йохан Філіп Асбек

Ріла Фукусіма, Такеші Кітано, Чин Хань

Кібер-технології підпорядкували собі всі сфери життя, а найнебезпечніші злочинці перемістилися у віртуальний простір. Кіборг-гібрид, що стоїть на чолі елітного підрозділу поліції, йде по сліду могутнього хакера.