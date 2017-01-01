Топ-30 найочікуваніших фільмів 2017 року

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У прокат вийде нова частина "Форсажу", "Ліга справедливості" і восьмий епізод "Зоряних війн".

Американський квитковий сервіс Fandango склав рейтинг з 30 найбільш очікуваних фільмів 2017 року. Перше місце в списку, опублікованому на сайті сервісу, зайняв восьмий епізод кіносаги "Зоряні війни", який вийде на екрани в грудні 2017.

Друге місце в списку займає фантастичний бойовик "Вартові галактики 2", головні ролі в якому зіграють Кріс Пратт і Зої Салдана. В український прокат фільм вийде 4 травня. А замикає трійку лідерів перезапуск класичного мультфільму "Красуня і чудовисько" з Еммою Уотсон, прем'єра якого запланована на березень.

У першу десятку рейтингу також увійшли "Диво-жінка", "Людина-павук: Повернення додому" і "Ліга справедливості: Частина 1", а також восьмий фільм серії "Форсаж" і картина "На п'ятдесят відтінків темніше" — продовження "П'ятдесят відтінків сірого". Крім того, кінолюбителі чекають прем'єри стрічки "Логан", яка стане завершальною частиною трилогії про Росомаху, і мультфільму "Нікчемний я 3".

Завершує список найбільш очікуваних фільмів "Велика стіна" з Меттом Деймоном.

Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.