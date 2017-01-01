Топ-10 найочікуваніших серіалів 2017 року

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На екрани в новому році вийдуть довгоочікуване продовження "Твін Пікс", "Табу" і "Захисники".

Після 25-річної перерви повернеться на екрани серіал "Твін Пікс" kinopoisk.ru

У 2017 році на екрани вийде четвертий сезон "Шерлока", довгоочікуване продовження "Твін Пікс", новий серіал про супергероїв, екранізація роману Стівена Кінга і інші захоплюючі шоу. DT зібрало 10 кращих серіалів нового року.

"Шерлок", 4 сезон

Детектив-інтелектуал Шерлок Холмс повертається на екрани вже в четвертому за рахунком сезоні. Перший епізод нового серіалу отримає назву "Шість Тетчер", що є відсиланням до розповіді Артура Конана Дойла "Шість Наполеонів". Лиходія другому епізоді четвертого сезону зіграє актор Тобі Джонс, який озвучив ельфа Доббі в "Гаррі Поттері".

"Смарагдове місто"

Нове переосмислення "Чарівника з країни Оз" від каналу NBC, на цей раз, розраховане на дорослу аудиторію. Дороті тепер 20 років, її супутник вже зовсім не милий песик, а злісна вівчарка, а в самому казковому світі щосили йде протистояння між конкуруючими королівствами, постійні війни, битви магів і регулярні зради.

"Табу"

Серіал, дія якого розгортається в 1814 році, розповідає історію Джеймса Кезайя Делані (герой Тома Харді). Він повертається додому через десять років, які він провів в Африці. Весь цей час рідні Делані вважали його загиблим. Після смерті батька він отримує спадок, який приносить йому безліч проблем.

"Лемоні Снікет: 33 нещастя"

Троє дітей сім'ї Бодлер — Вайолет, Клауса і Сонечко — після страшної пожежі залишаються сиротами і опиняються на піклуванні графа Олафа, який усіма силами хоче захопити спадок дітей. Діти всіляко намагаються пояснити всім навколо, що граф Олаф не просто поганий опікун, але і ще намагається вбити їх, щоб розбагатіти; зрозуміло, ніхто дітей не слухає. І тільки через нерозуміння дорослих сироти потрапляють у різні халепи.

"Американські боги"

Тінь — людина з минулим. Але тепер єдине, чого він хоче, — це жити тихим і спокійним життям зі своєю дружиною в стороні від проблем. Поки він не дізнається про її загибель в результаті жахливого нещасного випадку. По дорозі на похорон додому, коли сильний шторм стрясає літак, йому представляється дивний чоловік із сусіднього крісла. Він називає себе містер Середовище. І він знає про Тінь більше, ніж здається можливим. Він попереджає Тінь, що насувається ще більший шторм. І ніщо з цього моменту, включаючи його самого, не буде таким, як раніше...

"Захисники"

Кроссоверний міні-серіал, заснований на однойменній серії коміксів Marvel, головними героями якого є Шибайголова, Джессіка Джонс, Люк Кейдж і Залізний кулак, які раніше отримали свої сольні однойменні телесеріали. Супергерої об'єднуються в команду, щоб разом боротися зі злочинністю та іншим злом в місті Нью-Йорку.

"Твін Пікс"

Історія починається зі звістки про знахідку оголеного тіла Лорі Палмер, "загорнутого в поліетилен" і викинутого хвилями на берег озера. В ході розслідування перед уважним поглядом агента Купера, шерифа Трумана та його помічників проходять різні жителі Твін Пікс. Поступово глядач відкриває для себе темну і страшну сторону життя мешканців на перший погляд тихого і мирного містечка.

Новий сезон серіалу вийде через 25 років після подій, показаних на початку.

"Велика маленька брехня"

Історія про трьох матерів, яких об'єднує загадкове вбивство, що сталося на батьківських зборах в дитячому саду.

"Залізний кулак"

Через роки після зникнення, Деніел Ренд повертається в Нью-Йорк і починає боротьбу з криміналом, використовуючи свої неймовірні навички кунг-фу і здатність викликати силу Залізного кулака.

"Імла"

Екранізація роману "Туман" Стівена Кінга. Маленьке містечко, в якому живуть головні герої, раптово накрив густий туман. Серед людей запанувала паніка, жителі кинулися бігти, що, втім, ні до чого хорошого не призвело для жодного з них. Головним героям належить вирішити загадку, чому раптом на них обвалився ця напасть. Вони зіткнуться з містичними явищами, на власні очі побачать зародження надприродної сили і спробують переконати себе в тому, що їм все це здалося. Тим часом гинуть мирні люди, тоді як кожна секунда зволікання може коштувати життя коханої людини.