Топ-10 фільмів для створення романтичної атмосфери в День святого Валентина

Легендарні мелодрами і улюблені комедії дозволять створити необхідний настрій у найромантичніший день в році.

Наближається День святого Валентина, в який кожен намагається нагадати близьким людям про свою любов і провести час зі своєю другою половинкою. DT.UA зібрало кращі фільми, які допоможуть налаштуватися на потрібний лад і нагадають, що "все, що вам потрібно - це любов".

"Римські канікули"

У Рим з офіційним візитом прибуває юна принцеса Анна. Дні її розписані по хвилинах — прийоми, відвідування фабрик, інтерв'ю... загалом, туга! Вона зовсім дівчисько, їй хочеться свободи і вона тікає з палацу на вулицю, де гуляють, співають і цілуються жителі Вічного міста. На жаль, незадовго до втечі доктор зробив їй укол снодійного і принцеса засинає на лавці. А повз проходить американський журналіст Джо Бредлі. Рано вранці за завданням редактора він повинен бути на прес-конференції у принцеси Анни, яку він в очі ніколи не бачив...

"Титанік"

Молоді закохані Джек і Роза знаходять один одного в першому і останньому плаванні "непотоплюваного" Титаніка. Вони не могли знати, що шикарний лайнер зіткнеться з айсбергом в холодних водах Північної Атлантики, і їхнє пристрасне кохання перетвориться на сутичку зі смертю...

"Вічне сяйво чистого розуму"

"Вічне сяйво чистого розуму"

Винайдена машина, яка дозволяє позбутися від будь-яких спогадів. Джоель і Клементина вирішують викинути один одного з голови. Але в пам'яті Джоеля усе ще живі самі ніжні моменти їхнього почуття. Чим менше він пам'ятає, тим більше любить. Розуміючи, що він просто обожнює Клементину, Джоель намагається знайти спосіб, щоб повернути коханій пам'ять про минуле. Поки ще не дуже пізно... Він повинен перемогти ненависний комп'ютерний мозок!

"P.S. Я кохаю тебе"

"P. S. Я кохаю тебе"

Він і вона створені одне для одного, дві половинки одного цілого, які, проживши душа в душу довге щасливе життя, могли б спокійно померти в один день. Але доля розпоряджається інакше, і вона дуже скоро залишається вдовою. Але навіть після смерті чоловік не покидає свою кохану дружину: завчасно він залишив їй 7 послань, які повинні допомогти їй пережити втрату. Кожне закінчується постскриптумом "Я кохаю тебе".

"День святого Валентина"

"День святого Валентина"

Долі багатьох закоханих і самотніх сердець в Лос-Анджелесі переплітаються в очікуванні одного єдиного Дня — Дня Всіх Закоханих — Дня Святого Валентина.

"Щоденник пам'яті"

Зворушлива історія кохання, прочитана літнім чоловіком зі старої записної книжки жінці в будинку пристарілих. Це історія відносин юнака та дівчини з різних соціальних верств, що жили в Південній Кароліні. Ной і Еллі провели разом незабутнє літо, поки їх не розділили спочатку батьки, а потім Друга світова війна. Після війни все змінилося: Еллі заручилася із щасливим бізнесменом, а Ной жив наодинці зі своїми спогадами в старовинному будинку, який йому вдалося відреставрувати. Коли Еллі прочитала про це в місцевій газеті, вона зрозуміла: їй потрібно знайти його й вирішити нарешті долю їхнього кохання...

"Вам лист"

Джо Фокс і Кетлін Келлі переписуються через Інтернет. У Джо є дівчина, у Кетлін — хлопець, але вилити душу вони можуть лише один одному. Кетлін належить маленький книжковий магазинчик дитячої літератури під назвою "Магазин за рогом", що перейшов їй від матері. Для неї, трьох її співробітників і покупців це не просто місце роботи — це оазис тепла, людяності і культури. Джо володіє мережею величезних книжкових супермаркетів "Фокс і сини". Він відкриває такий комплекс поряд з магазином Кетлін і заходить до неї нібито купити декілька книжок для дітей. Так відбулося їхнє "живе" знайомство. Трохи пізніше Кетлін дізнається, що Джо і є власник супермаркету, що загрожує їй неминучим розоренням — ціни там набагато нижчі. Природно, вона відразу ж зненавиділа бездушного конкурента. А в Інтернеті їхній роман продовжувався...

"Кейт і Лео"

"Кейт і Лео"

Крізь діру в часі Лео, герцог Олбанський, потрапляє в майбутнє, а точніше — в сучасний Нью-Йорк. Привабливий джентльмен XIX сторіччя несподівано опиняється в стрімкому світі, де успішно завойовує висоти ділова жінка — Кейт Маккей. Неймовірне сталося, і вони зустрілися! Тепер Лео не можна залишати без нагляду ні на хвилину! Принаймні, до тих пір, поки він не зможе повернутися назад...

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Журналістка Енді Андерсон з журналу отримує досить незвичайне редакційне завдання, яке до того ж треба зробити дуже швидко. Їй ставиться в обов'язок написати статтю про те, що вигадують жінки для того, щоб звільнитися від чоловіка, коли вони його більше не хочуть бачити поруч. На все про все в неї тільки 10 днів, через які матеріал повинен лежати на столі головного редактора. Їй необхідно знайти в натовпі хлопця, закохати в себе, а потім вчинити всі класичні викрутаси примхливої красуні. На біду Енді, її вибір припав на молодого рекламного агента Бенджаміна Беррі, який сам якраз уклав зі своїм босом парі, що він зможе закохати в себе дівчину за 10 днів. Чи може таке дивне знайомство, засноване на авантюрі і замішане на брехні, привести до взаємності?

"Привид"

Щаслива парочка повертається додому після вечора в театрі. На темній алеї на них нападає грабіжник... Захищаючись, Сем гине. Тепер він тільки привид, але все ще може допомогти своїй коханій! Сем-привид дізнається, що його смерть не була випадковою, а над Моллі нависла смертельна небезпека! Але для Моллі він тепер "людина-невидимка", яку вона не бачить і не чує. Як попередити її про небезпеку? Єдиний спосіб зв'язатися з Моллі і передати їй важливе повідомлення — скористатися надприродними здібностями недосвідченої жінки-медіума на ім'я Ода Мей Браун. Ода не впевнена в своїх силах, але дуже хоче допомогти...