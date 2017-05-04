Сьогодні відбудеться відкриття Євромістечка на Хрещатику

Євромістечко працюватиме до 14 травня.

Містечко "Євробачення 2017" працюватиме з 4 по 14 травня Eurovision.tv

4 травня на Хрещатику відбудеться офіційне відкриття містечка "Євробачення 2017" - офіційної фан-зони конкурсу. Відкриття відбудеться о 19:00, повідомляється на сторінці Євромістечка на Facebook.

На відкритті фан-зони виступатимуть гурт "Друга ріка", гурт LUMIERE, indie, electro-pop гурт KADNAY і співачка Злата Огневич.

Еврогордок працюватиме з 4 по 14 травня.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.