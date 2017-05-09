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Сьогодні відбудеться перший півфінал "Євробачення 2017"

9 травня в 10:00

У першому півфіналі конкурсу виступлять 18 учасників.

Евровидение1
Сьогодні будуть визначені фіналісти "Євробачення"
Eurovision.tv
У вівторок, 9 травня, в Києві відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017", за результатами якого будуть визначені конкурсанти, які отримають право представляти свої країни в фіналі.

У першому півфіналі виступлять 18 конкурсантів.

Порядок виступу учасників:

  1. Швеція: Робін Бенгтссон — I can't Go On 
  2. Грузія: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
  3. Австралія: Ісайя Фаербрейс — don't Come Easy 
  4. Албанія: Ліндіта — World 
  5. Бельгія: Бланш — City Lights
  6. Чорногорія: Славко Калезич — Space 
  7. Фінляндія: Норма Джон — Blackbird 
  8. Азербайджан: Діана Гаджиєва — Skeletons 
  9. Португалія: Сальвадор Зібрав — Amar Pelos Dois 
  10. Греція: Демі — This is Love 
  11. Польща: Кася Мось — Flashlight 
  12. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma 
  13. Ісландія: Свала — Paper 
  14. Чехія: Мартіна Барта — My Turn 
  15. Кіпр: Ховиг — Gravity 
  16. Вірменія: Арцвік — Fly With Me 
  17. Словенія: Омар Набер — On My Way 
  18. Латвія: Triana Park — Line

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Півфінал розпочнеться о 22:00 за Києвом. DT.UA проведе онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення конкурс пісенний півфінал
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