Сьогодні відбудеться перший півфінал "Євробачення 2017"

У першому півфіналі конкурсу виступлять 18 учасників.

Сьогодні будуть визначені фіналісти "Євробачення" Eurovision.tv

У вівторок, 9 травня, в Києві відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017" , за результатами якого будуть визначені конкурсанти, які отримають право представляти свої країни в фіналі.

У першому півфіналі виступлять 18 конкурсантів.

Порядок виступу учасників:

Швеція: Робін Бенгтссон — I can't Go On Грузія: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith Австралія: Ісайя Фаербрейс — don't Come Easy Албанія: Ліндіта — World Бельгія: Бланш — City Lights Чорногорія: Славко Калезич — Space Фінляндія: Норма Джон — Blackbird Азербайджан: Діана Гаджиєва — Skeletons Португалія: Сальвадор Зібрав — Amar Pelos Dois Греція: Демі — This is Love Польща: Кася Мось — Flashlight Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma Ісландія: Свала — Paper Чехія: Мартіна Барта — My Turn Кіпр: Ховиг — Gravity Вірменія: Арцвік — Fly With Me Словенія: Омар Набер — On My Way Латвія: Triana Park — Line

Півфінал розпочнеться о 22:00 за Києвом. DT.UA проведе онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.