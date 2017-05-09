Сьогодні відбудеться перший півфінал "Євробачення 2017"

У першому півфіналі конкурсу виступлять 18 учасників.
У першому півфіналі виступлять 18 конкурсантів.
Порядок виступу учасників:
- Швеція: Робін Бенгтссон — I can't Go On
- Грузія: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
- Австралія: Ісайя Фаербрейс — don't Come Easy
- Албанія: Ліндіта — World
- Бельгія: Бланш — City Lights
- Чорногорія: Славко Калезич — Space
- Фінляндія: Норма Джон — Blackbird
- Азербайджан: Діана Гаджиєва — Skeletons
- Португалія: Сальвадор Зібрав — Amar Pelos Dois
- Греція: Демі — This is Love
- Польща: Кася Мось — Flashlight
- Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
- Ісландія: Свала — Paper
- Чехія: Мартіна Барта — My Turn
- Кіпр: Ховиг — Gravity
- Вірменія: Арцвік — Fly With Me
- Словенія: Омар Набер — On My Way
- Латвія: Triana Park — Line
Півфінал розпочнеться о 22:00 за Києвом. DT.UA проведе онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення".
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.
Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.DT.UA