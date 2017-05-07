Сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення"

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Червона доріжка стане найдовшою в історії конкурсу.

Офіційна церемонія відкриття "Євробачення" відбудеться о 17:00 Eurovision.tv

7 травня в Києві відбудеться офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

Червона доріжка конкурсу буде розташовуватися в Маріїнському парку і буде найдовшою за всю історію проведення "Євробачення" - 265 метрів.

Як заявив креативний супервайзер конкурсу Сергій Проскурня, на гостей чекатимуть ведучі на трьох локаціях, зокрема, у зоні прибуття, зоні спілкування з пресою, а також у фан-зоні.



Початок церемонії заплановано на 17.00.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.