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Сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення"

7 травня в 09:00

Червона доріжка стане найдовшою в історії конкурсу.

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Офіційна церемонія відкриття "Євробачення" відбудеться о 17:00
Eurovision.tv
7 травня в Києві відбудеться офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

Червона доріжка конкурсу буде розташовуватися в Маріїнському парку і буде найдовшою за всю історію проведення "Євробачення" - 265 метрів.

Як заявив креативний супервайзер конкурсу Сергій Проскурня, на гостей чекатимуть ведучі на трьох локаціях, зокрема, у зоні прибуття, зоні спілкування з пресою, а також у фан-зоні.

Початок церемонії заплановано на 17.00.

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Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Євробачення конкурс пісенний церемонія
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