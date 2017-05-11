Сьогодні відбудеться другий півфінал "Євробачення 2017"

Сьогодні стануть відомі імена фіналістів конкурсу.
Порядок виступу учасників у півфіналі:
- Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep
- Австрія: Натан Трент — Running On Air
- Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone
- Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly
- Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It!
- Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows
- Угорщина: Йоци Папай — Origo
- Данія: Аня Ніссен — Where I Am
- Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try
- Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night
- Хорватія: Жак Худек — My Friend
- Норвегія: JOWST — Grab The Moment
- Швейцарія: Timebelle — Apollo
- Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця
- Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess
- Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
- Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona
- Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive
DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".
Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.
9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.
25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт o.torvald.DT.UA