Сьогодні відбудеться другий півфінал "Євробачення 2017"

Сьогодні стануть відомі імена фіналістів конкурсу.

Сьогодні будуть визначені всі фіналісти "Євробачення" Eurovision.tv

11 травня в Києві відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" , в якому виступлять 18 конкурсантів. За підсумками голосування глядачів і національних журі будуть визначені імена учасників, які отримають право представляти свою країну у фіналі конкурсу.

Порядок виступу учасників у півфіналі:

Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep Австрія: Натан Трент — Running On Air Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It! Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows Угорщина: Йоци Папай — Origo Данія: Аня Ніссен — Where I Am Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night Хорватія: Жак Худек — My Friend Норвегія: JOWST — Grab The Moment Швейцарія: Timebelle — Apollo Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive

DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт o.torvald.