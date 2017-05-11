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Сьогодні відбудеться другий півфінал "Євробачення 2017"

11 травня в 10:39

Сьогодні стануть відомі імена фіналістів конкурсу.

Евровидение1
Сьогодні будуть визначені всі фіналісти "Євробачення"
Eurovision.tv
11 травня в Києві відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", в якому виступлять 18 конкурсантів. За підсумками голосування глядачів і національних журі будуть визначені імена учасників, які отримають право представляти свою країну у фіналі конкурсу.

Порядок виступу учасників у півфіналі:

  1. Сербія: Тіяна Богичевич — In Too Deep 
  2. Австрія: Натан Трент — Running On Air 
  3. Македонія: Яна Бурческа — Dance Alone
  4. Мальта: Клаудія Фаниелло — Breathlessly 
  5. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — Yodel It! 
  6. Нідерланди: OG3NE — Lights and Shadows 
  7. Угорщина: Йоци Папай — Origo 
  8. Данія: Аня Ніссен — Where I Am 
  9. Ірландія: Брендан Мюррей — Dying to Try 
  10. Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — Spirit of the Night 
  11. Хорватія: Жак Худек — My Friend 
  12. Норвегія: JOWST — Grab The Moment 
  13. Швейцарія: Timebelle — Apollo 
  14. Білорусь: NAVIBAND — Гістория Майго Жыцця
  15. Болгарія: Крістіан Костів — Beautiful Mess 
  16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution 
  17. Естонія: Койт Тооме і Лаура — Verona 
  18. Ізраїль: Імрі Зів — I Feel Alive

 

DT.UA проведе текстову трансляцію другого півфіналу "Євробачення".

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Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

Пізніше стало відомо, що участь у "Євробаченні 2017" візьмуть 43 країни, на одну більше, ніж в 2016 році.

25 лютого стало відомо, що Україну цього року на пісенному конкурсі представить гурт o.torvald.

За матеріалами: DT.UA
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