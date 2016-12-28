Топ Новини
<
>

Скарлетт Йоханссон очолила список найбільш "касових" акторів року за версією Forbes

28 грудня в 17:01

Друге місце розділили Роберт Дауні-молодший і Кріс Еванс.

скарлетт йоханссон
Фільми за участю Скарлетт Йоханссон зібрали в прокаті 1,2 мільярда доларів
Американський журнал Forbes склав рейтинг найбільш "касових" акторів 2016 року. Першу сходинку у списку, опублікованому на сайті видання, зайняла Скарлетт Йоханссон, касові збори фільмів за участю якої склали 1,2 мільярда доларів.

Успіх Йоханссон, в першу чергу, пов'язаний з фільмами "Перший месник: Протистояння" і "Аве, Цезар!".

Другу сходинку розділили партнери Йоханссон за "Месниками" Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший, фільми за участю яких зібрали в світовому прокаті з 1,15 мільярда доларів.

Читайте також: Forbes назвав найбільш касові різдвяні фільми всіх часів

До списку також потрапили Марго Роббі (1,1 мільярда), Емі Адамс (1,04 мільярда), Бен Аффлек (1,02 мільярда), Генрі Кавілл (870 мільйонів), Райан Рейнольдс (820 мільйонів), Фелісіті Джонс (805 мільйонів) та Вілл Сміт (775 мільйонів).

Раніше Forbes опублікував список найбільш нерентабельних акторів Голлівуду, який вдруге поспіль очолив Джонні Депп.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Йоханссон фільм Forbes
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Останні новини