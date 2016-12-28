Скарлетт Йоханссон очолила список найбільш "касових" акторів року за версією Forbes

Друге місце розділили Роберт Дауні-молодший і Кріс Еванс.

Фільми за участю Скарлетт Йоханссон зібрали в прокаті 1,2 мільярда доларів

Американський журнал Forbes склав рейтинг найбільш "касових" акторів 2016 року. Першу сходинку у списку, опублікованому на сайті видання , зайняла Скарлетт Йоханссон, касові збори фільмів за участю якої склали 1,2 мільярда доларів.

Успіх Йоханссон, в першу чергу, пов'язаний з фільмами "Перший месник: Протистояння" і "Аве, Цезар!".

Другу сходинку розділили партнери Йоханссон за "Месниками" Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший, фільми за участю яких зібрали в світовому прокаті з 1,15 мільярда доларів.

До списку також потрапили Марго Роббі (1,1 мільярда), Емі Адамс (1,04 мільярда), Бен Аффлек (1,02 мільярда), Генрі Кавілл (870 мільйонів), Райан Рейнольдс (820 мільйонів), Фелісіті Джонс (805 мільйонів) та Вілл Сміт (775 мільйонів).

Раніше Forbes опублікував список найбільш нерентабельних акторів Голлівуду, який вдруге поспіль очолив Джонні Депп.