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Сирійському оператору не дозволили в'їхати в США на "Оскар"

25 лютого в 11:44

Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійцеві у в'їзді в останній момент.

новый оскар
Оператора фільму, номінованого на "Оскар" у цьому році, не пустили в США
twitter.com/TheAcademy
Сирійському оператору Халеду Хатибу, який працював над фільмом "Білі шоломи", номінованому на отримання премії "Оскар" у цьому році, було відмовлено у в'їзді в США, повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією агентства, Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійському оператору у в'їзді в останній момент, оскільки отримало щодо нього "інформацію компрометуючого характеру". Таке формулювання може означати що завгодно: від зв'язків з терористами до порушення візового законодавства.

Оператор повинен був прилетіти в Лос-Анджелес зі Стамбула на літаку авіакомпанії Turkish Airlines.

40-хвилинна картина "Білі шоломи" розповідає про війну в Сирії. Вона була номінована на "Оскар" в категорії "кращий документальний короткометражний фільм".

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Церемонія нагородження премією "Оскар" відбудеться 26 лютого в Лос-Анджелесі. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 13 категоріях (в одній з них він номінований двічі).

За матеріалами: DT.UA
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Теги Оскар США в'їзд
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