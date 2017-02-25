Сирійському оператору не дозволили в'їхати в США на "Оскар"

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Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійцеві у в'їзді в останній момент.

Оператора фільму, номінованого на "Оскар" у цьому році, не пустили в США twitter.com/TheAcademy

Сирійському оператору Халеду Хатибу, який працював над фільмом "Білі шоломи", номінованому на отримання премії "Оскар" у цьому році, було відмовлено у в'їзді в США, повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією агентства, Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійському оператору у в'їзді в останній момент, оскільки отримало щодо нього "інформацію компрометуючого характеру". Таке формулювання може означати що завгодно: від зв'язків з терористами до порушення візового законодавства.

Оператор повинен був прилетіти в Лос-Анджелес зі Стамбула на літаку авіакомпанії Turkish Airlines.

40-хвилинна картина "Білі шоломи" розповідає про війну в Сирії. Вона була номінована на "Оскар" в категорії "кращий документальний короткометражний фільм".

Церемонія нагородження премією "Оскар" відбудеться 26 лютого в Лос-Анджелесі. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 13 категоріях (в одній з них він номінований двічі).