Сирійському оператору не дозволили в'їхати в США на "Оскар"

Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійцеві у в'їзді в останній момент.
Згідно з інформацією агентства, Міністерство внутрішньої безпеки США відмовило сирійському оператору у в'їзді в останній момент, оскільки отримало щодо нього "інформацію компрометуючого характеру". Таке формулювання може означати що завгодно: від зв'язків з терористами до порушення візового законодавства.
Оператор повинен був прилетіти в Лос-Анджелес зі Стамбула на літаку авіакомпанії Turkish Airlines.
40-хвилинна картина "Білі шоломи" розповідає про війну в Сирії. Вона була номінована на "Оскар" в категорії "кращий документальний короткометражний фільм".
Церемонія нагородження премією "Оскар" відбудеться 26 лютого в Лос-Анджелесі. Рекорд за кількістю номінацій цього року встановив мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений в 13 категоріях (в одній з них він номінований двічі).DT.UA