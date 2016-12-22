Сиквел "Того, що біжить по лезу" отримав рейтинг R

Діти до 17 років будуть допущені в зал тільки в присутності одного з батьків.

Діти до 17 років будуть допущені на "Того, що біжить по лезу" тільки у супроводі батьків

Це означає, що особи, які не досягли 17-річного віку, будуть допускатися на сеанс тільки в присутності одного з батьків. "Моїм продюсерам здається смішним нагадувати мені, що ця стрічка стане найдорожчим фільмом з рейтингом R в історії кіно", — зазначив Вільнев.

Оригінальний фільм був випущений у 1982 році і став одним з кращих науково-фантастичних фільмів за версією кінокритиків. Картина знята за романом Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?" і розповідає історію Ріка Декарда, що полює за роботами, практично не відзначаються від людини.

"Той, що біжить по лезу 2049" вийде на екрани в жовтні 2017 року. Головні ролі в картині виконали Райан Гослінг і Харрісон Форд. При цьому Форд грає Ріка Декарда, як і в оригінальному фільмі.