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Сиквел "Того, що біжить по лезу" отримав рейтинг R

22 грудня в 17:35

Діти до 17 років будуть допущені в зал тільки в присутності одного з батьків.

бегущий по лезвию
Діти до 17 років будуть допущені на "Того, що біжить по лезу" тільки у супроводі батьків
Режисер фільму "Той, що біжить по лезу 2049", який стане продовженням фільму 1982 року, Дені Вільньов заявив про те, що фільм отримає дорослий рейтинг R, повідомляє Screen Daily.

Це означає, що особи, які не досягли 17-річного віку, будуть допускатися на сеанс тільки в присутності одного з батьків. "Моїм продюсерам здається смішним нагадувати мені, що ця стрічка стане найдорожчим фільмом з рейтингом R в історії кіно", — зазначив Вільнев.

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Оригінальний фільм був випущений у 1982 році і став одним з кращих науково-фантастичних фільмів за версією кінокритиків. Картина знята за романом Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?" і розповідає історію Ріка Декарда, що полює за роботами, практично не відзначаються від людини. 

"Той, що біжить по лезу 2049" вийде на екрани в жовтні 2017 року. Головні ролі в картині виконали Райан Гослінг і Харрісон Форд. При цьому Форд грає Ріка Декарда, як і в оригінальному фільмі.

За матеріалами: DT.UA
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