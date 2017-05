Шанувальники по всьому світу святкують День "Зоряних війн"

У цьому році франшизі виповнюється 40 років.

4 травня шанувальники відзначають День "Зоряних війн"

4 травня фанати по всьому світу відзначають День "Зоряних війн" . У цей день шанувальники кіносаги надягають костюми персонажів фільму або влаштовують кіномарафони, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, одна з найбільш знаменитих фраз франшизи "Хай буде з тобою сила" (May the Force be with you) панглійською нагадує фразу "May the fourth be with you" ("4 травня буде з тобою").

Фанати саги в Тайбеї відзначили свято, надівши вбрання Рей (головна героїня восьмий частини фільму), Чубакки, штурмовиків і лицарів джедаїв. У Малайзії на честь свята з 200 тисяч цеглинок Lego була побудована копія корабля Хана Соло "Тисячолітній сокіл".

У цьому році франшизі виповнюється 40 років - 25 травня 1977 року на екрани вийшов перший фільм "Зоряні війни".

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффів.

У грудні 2015 року на екрани вийшов фільм "Зоряні війни: Пробудження сили".

6 січня фільм побили рекорд за зборами в Північній Америці, який належав "Аватару".

27 грудня повідомлялося, що фільм встановив рекорд по швидкості касових зборів: за перші 12 днів прокату картина Джей Джей Абрамса зібрала мільярд доларів. Попереднє досягнення належало "Світу Юрського періоду", який заробив таку суму за 13 днів прокату. Пізніше касові збори фільму подолали позначку у два мільярди доларів.

У перший вікенд в Україні "Зоряні війни" зібрали 26 з половиною мільйонів гривень, а подивилися фільм 326 тисяч глядачів.