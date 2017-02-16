Серіал "Теорія великого вибуху" може бути продовжений ще на два сезони

12 сезон шоу може стати останнім.

"Теорію великого вибуху" можуть продовжити ще на два сезони

Зірки серіалу "Теорія великого вибуху" знаходяться на завершальному етапі переговорів про підписання договору на участь у ще двох сезонах шоу, повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними джерел видання Джим Парсонс, Джонні Галекі, Кейлі Куоко, Саймон Хелберг і Кунал Нейер близькі до підписання контрактів, за якими вони будуть отримати по мільйону доларів за епізод. Передбачається, що 12 сезон серіалу може бути останнім.

Офіційно угоду ще не закрили. В CBS і Warner Bros. Television від коментарів відмовилися.

Серіал "Теорія великого вибуху" оповідає про життя молодих талановитих фізиків і їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Сюжет описує життєві ситуації героїв, особливою проблемою для яких представляє спілкування з протилежною статтю та налагодження особистого життя.

Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.