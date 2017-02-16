Серіал "Теорія великого вибуху" може бути продовжений ще на два сезони

12 сезон шоу може стати останнім.
Згідно з даними джерел видання Джим Парсонс, Джонні Галекі, Кейлі Куоко, Саймон Хелберг і Кунал Нейер близькі до підписання контрактів, за якими вони будуть отримати по мільйону доларів за епізод. Передбачається, що 12 сезон серіалу може бути останнім.
Офіційно угоду ще не закрили. В CBS і Warner Bros. Television від коментарів відмовилися.
Серіал "Теорія великого вибуху" оповідає про життя молодих талановитих фізиків і їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Сюжет описує життєві ситуації героїв, особливою проблемою для яких представляє спілкування з протилежною статтю та налагодження особистого життя.
Раніше повідомлялося про те, що канал CBS зайнявся розробкою серіалу, головним героєм якого стане доктор Шелдон Купер.DT.UA