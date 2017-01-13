Серіал "Американська історія жахів" продовжений ще на два сезони

Загальна кількість сезонів проекту досягне дев'яти.
Це рішення означає, що загальна кількість сезонів серіалу досягне дев'яти.
Перший сезон хоррор-серіалу "Американська історія жахів" вийшов 5 жовтня 2011-го. Особливістю проекту є те, що кожен випуск розповідає унікальну історію, при цьому основний акторський склад не змінюється. У підсумку глядачі бачать одних і тих же акторів, але в різних обставинах і образах. Проект неодноразово номінувався на "Еммі" і "Золотий глобус", в тому числі як кращий телесеріал.
Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу"Гра престолів" вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.DT.UA