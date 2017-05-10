Серед переможців першого півфіналу "Євробачення" провели жеребкування

Загальне жеребкування фіналістів буде проведене після другого півфіналу.

Визначено, в якій частині фіналу "Євробачення" виступлять переможці першого півфіналу

Стало відомо, в якій частині фіналу "Євробачення" виступлять десять переможців першого півфіналу конкурсу.

У першій половині фіналу виступлять представники Молдови, Польщі, Вірменії, Азербайджану та Португалії. У другій половині фіналу відбудуться виступи учасників з Греції, Швеції, Австралії, Кіпру та Бельгії.

Загальне жеребкування, після якого стануть відомі порядкові номери учасників, відбудеться після другого півфіналу.

Півфінал розпочнеться о 22:00 за Києвом. DT.UA проведе онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.