Сценаристи Голлівуду відмовилися від страйку

Останній великий страйк в Голлівуді проводився 10 років тому.

У Голлівуді не будуть страйкувати

Голлівудські сценаристи і представники кіностудій вирішили відмовитися від страйку , яку вони хотіли організувати через низькі відрахування з фільмів, передає BBC

"Радий повідомити - ми уклали угоду. Це не все, чого ми заслуговуємо, але все-таки великий успіх, який допоможе багатьом письменникам. Єдність зробив це можливим ", - повідомив у своєму Twitter сценарист Біллі Рей, який представляє гільдії сценаристів.

Умови угоди не розголошуються.

Остання велика страйк сценаристів проводилася в 2007-2008 роках. Тоді акція тривала 100 днів. Телеканали були змушені повторювати випуски телешоу. За даними Інституту Майкла Милкена, страйк обійшлася економіці Каліфорнії в 2,1 млрд доларів.

Зараз угода стала результатом тривалих переговорів між гільдією сценаристів і альянсом кіно - і телевиробників, який представляє великі голливудсткие студії. Гільдія сценаристів вимагала значно збільшити фінансування і надати додаткові гарантії для членів профспілки.

В об'єднанні стверджують, що члени організації за останні три роки втратили близько 23% доходів на тлі великих прибутків кінокомпаній. У разі невиконання своїх вимог члени гільдії, в якій складається 9000 осіб, обіцяли 2 травня почати страйк.

У випадку страйку постраждали б вечірні ток-шоу і денні телесеріали, тоді як більшість запланованих на найближчі два-три місяці телевізійних комедій і драматичних тв-шоу вже написано і знято, кажуть продюсери.

Як повідомлялося, 2016 рік може стати провальним для голлівудських фільмів-блокбастерів.