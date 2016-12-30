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Актор зіграв "ополченця армії ДНР" у фільмі "Військовий кореспондент".

Ян Цапнік зіграв "ополченця армії ДНР"

СБУ заборонила в'їзд на територію України російському акторові Яну Цапніку, який зіграв "ополченця армії ДНР" у пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент" телеканалу "НТВ", повідомляє Нацрада з телебачення і радіомовлення.

"У зв'язку з численними зверненнями громадян з приводу того, що передачу в новорічну ніч на телеканалі "Інтер" буде вести російський актор Ян Цапнік, який зіграв роль "ополченця армії ДНР" у пропагандистському фільмі телеканалу "НТВ" "Військовий кореспондент", регуляторний орган 19 грудня звернувся до Служби безпеки України", йдеться в повідомленні відомства.

29 грудня СБУ повідомила Нацраді, що "громадянинові Російської Федерації Цапніку Яну Юрійовичу винесено постанову про заборону в'їзду на територію України терміном на п'ять років". Крім того, СБУ звернулася до Міністерства культури України для внесення його в список осіб, що загрожують національній безпеці України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни співачці Наташі Корольовій (справжнє прізвище Поривай).

В кінці серпня минулого року СБУ заборонила в'їзд на територію країни 16 російським журналістам і діячам культури.

В'їзд на територію України заборонений публіцистам Володимиру Кучеренко, Єгору Холмогорову та Михайлу Хазіну. Крім того, в список персон нон-грата в Україні потрапили наступні представники російського шоу-бізнесу: Олег Газманов, Йосип Кобзон, Валерія, Йосип Пригожин, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс, Жерар Депардьє, Стас П'єха і Микита Міхалков.

Мінкульт України також склав "білий список" іноземних діячів культури. Більшість у цьому списку, який очолив Андрій Макаревич, - російські діячі різних галузей культури. Але є і американські і європейські актори, музиканти, режисери: Вім Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуні, Міла Йовович та інші.