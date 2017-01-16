Топ Новини
<
>

Російський Перший канал назвав попередню причину витоку останнього епізоду "Шерлока"

16 січня в 15:41

На думку представників каналу, причиною витоку стала хакерська атака.

шерлок
Причиною витоку останнього епізоду "Шерлока" могла бути хакерська атака
Entertainment Weekly
Російський Перший канал проводить розслідування ситуації з витоком третього епізоду четвертого сезону серіалу "Шерлок" в мережу. Попередньою причиною витоку представники телеканалу вважають хакерську атаку, повідомляє ТАСС.

"Перший канал з моменту, коли стало відомо про витік, знаходиться в тісному контакті з ВВС і проводить розслідування з виявлення джерела матеріалів, викладених в інтернет. За попередньою версією, причиною була хакерська атака. Повною інформацією про інцидент Перший канал буде готовий поділитися з колегами після закінчення розслідування", - заявив представник каналу.

Читайте також: Серіал "Американська історія жахів" продовжений ще на два сезони

Епізод під назвою "Остання справа" потрапив в мережу 14 січня, майже за добу до офіційної прем'єри на телеканалі ВВС. Творці телесеріалу звернулися до росіян з проханням не поширювати останній епізод четвертого сезону, який нелегально потрапив у мережу.

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги канал витік хакер розслідування
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Останні новини