Російський Перший канал назвав попередню причину витоку останнього епізоду "Шерлока"

На думку представників каналу, причиною витоку стала хакерська атака.
"Перший канал з моменту, коли стало відомо про витік, знаходиться в тісному контакті з ВВС і проводить розслідування з виявлення джерела матеріалів, викладених в інтернет. За попередньою версією, причиною була хакерська атака. Повною інформацією про інцидент Перший канал буде готовий поділитися з колегами після закінчення розслідування", - заявив представник каналу.
Епізод під назвою "Остання справа" потрапив в мережу 14 січня, майже за добу до офіційної прем'єри на телеканалі ВВС. Творці телесеріалу звернулися до росіян з проханням не поширювати останній епізод четвертого сезону, який нелегально потрапив у мережу.ТАСС