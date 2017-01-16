Російський Перший канал назвав попередню причину витоку останнього епізоду "Шерлока"

На думку представників каналу, причиною витоку стала хакерська атака.

Причиною витоку останнього епізоду "Шерлока" могла бути хакерська атака Entertainment Weekly

Російський Перший канал проводить розслідування ситуації з витоком третього епізоду четвертого сезону серіалув мережу. Попередньою причиною витоку представники телеканалу вважають хакерську атаку, повідомляє ТАСС.

"Перший канал з моменту, коли стало відомо про витік, знаходиться в тісному контакті з ВВС і проводить розслідування з виявлення джерела матеріалів, викладених в інтернет. За попередньою версією, причиною була хакерська атака. Повною інформацією про інцидент Перший канал буде готовий поділитися з колегами після закінчення розслідування", - заявив представник каналу.

Епізод під назвою "Остання справа" потрапив в мережу 14 січня, майже за добу до офіційної прем'єри на телеканалі ВВС. Творці телесеріалу звернулися до росіян з проханням не поширювати останній епізод четвертого сезону, який нелегально потрапив у мережу.