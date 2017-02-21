Представники влади віддають перевагу класичному українському мистецтву - арт-дилер

Цікавить представників влади також і сучасне мистецтво.

Представники сучасної української влади віддають перевагу класичному мистецтву rusmonaco.fr

Арт-дилер Ігор Абрамович в інтерв'юрозповів про перспективи сучасного українського мистецтва і про те, яким проектам віддають перевагу представники сучасної української влади.

За його словами, сучасні законодавці моди, розуму і моралі віддают перевагу "в основному, класичному мистецтву. Але в них є інтерес і до нових робіт".

Розповідаючи ж про часи палаців Межигір'я і повалених прокурорів, Абрамович зазначив, що зразків сучасного мистецтва у них не було. "Той кітч, який був у їхніх хоромах, навіть з часом навряд чи буде мати цінність. Подібного повно скрізь. Ось італійці, голландці, наприклад, пропонують новий стиль хай-тек, мінімалізм. У них завжди присутнє сучасне мистецтво – скульптура, об'єкти, картини. Там немає золота, але є сучасні ідеї", додав він.

Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергелиса з Ігорем Абрамовичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".