Представник Болгарії на "Євробаченні" виступав в окупованому Криму

Крістіан Костов виступив в "Артеку" 1 червня 2014 року.

Крістіан Костов виступив у Криму 1 червня 2014 року

У мережі з'явилося відео виступу представника Болгарії на "Євробаченні 2017" Крістіана Костова в окупованому Криму. Ролик був опублікований на відеохостингу YouTube.

Костов брав участь у російському шоу "Голос. Діти" у 2014 році, в якому його наставником був Діма Білан. 1 червня 2014 року Костов виступив в "Артеку". В серпні 2015 року виконавець повернувся до Болгарії для того, щоб взяти участь у шоу "Х-Фактор".

Костов повинен виступити у другому півфіналі "Євробачення" 11 травня.

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила представниці Росії Юлії Самойлової в'їзд на територію України.

Результати відбору конкурсанта від Росії на "Євробаченні 2017" стали відомі 12 березня. Країну повинна була представляти Юлія Самойлова – співачка сама пише тексти і музику. Дівчина з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності. Вона є лауреатом різних музичних конкурсів та фестивалів в РФ і за кордоном. Була учасницею урочистої церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Пізніше стало відомо про те, що Самойлова виступала в окупованій Керчі 27 червня 2015 року разом з Лолітою і Олегом Газмановим.