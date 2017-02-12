Помер семиразовий лауреат "Греммі" Ел Джерро

Співак помер у лікарні в колі сім'ї та друзів.

Легендарний Ел Джерро помер на 76-му році життя wikimedia.org

Американський джазовий виконавець Ел Джерро помер в неділю, 12 лютого, на 76-му році життя.

Як повідомила прес-служба музиканта на його офіційній сторінці в Facebook, він помер у лікарні в колі рідних і друзів.

Причини смерті не уточнюються, проте, за даними TMZ, у Джерро були проблеми із серцем.

Ел Джерро – семиразовий володар премії "Греммі" в номінація джаз, R&B і поп-музика. У 2001 році він удостоївся зірки на "Алеї слави" в Голлівуді.

Дебютна платівка Джерро побачила світ у 1975 році, усього виконавець випустив понад 20 студійних і концертних альбомів. У 1987 році він записав саундтрек до телесеріалу "Детективне агентство "Місячне світло", в якому головні ролі виконували Брюс Вілліс і Сібілл Шэперд.

Ел Джерро був хедлайнером фестивалю Jazz in Kiev 2008 року.