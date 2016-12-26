Помер британський співак Джордж Майкл

Співак помер у себе вдома в в Оксфордширі.

Джордж Майкл помер у віці 53 років Wikimedia commons

Британський співак, поет і композиторпомер 25 грудня у віці 53 років, повідомляє BBC

За інформацією видання, поліція не вбачає у смерті співака "ніяких підозрілих обставин". Виконавець помер "мирно в своєму домі" в Оксфордширі.

Про причини смерті не повідомляється.

Сім'я Джорджа Майкла поки що не має наміру давати коментарі пресі.

Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) народився в Лондоні в 1963 році. Популярність здобув у середині 1980-х як вокаліст гурту Wham! У 1986 році почав сольну кар'єру, за час якої було продано більше 100 мільйонів його записів.

Майкл – володар двох премій "Греммі" за дебютний сольний альбом Faith (1987) та за пісню I Knew You Were Waiting (For Me), записану дуетом з Аретою Франклін у 1986 році.