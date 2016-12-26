Помер британський співак Джордж Майкл

Співак помер у себе вдома в в Оксфордширі.
За інформацією видання, поліція не вбачає у смерті співака "ніяких підозрілих обставин". Виконавець помер "мирно в своєму домі" в Оксфордширі.
Про причини смерті не повідомляється.
Сім'я Джорджа Майкла поки що не має наміру давати коментарі пресі.
Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) народився в Лондоні в 1963 році. Популярність здобув у середині 1980-х як вокаліст гурту Wham! У 1986 році почав сольну кар'єру, за час якої було продано більше 100 мільйонів його записів.
Майкл – володар двох премій "Греммі" за дебютний сольний альбом Faith (1987) та за пісню I Knew You Were Waiting (For Me), записану дуетом з Аретою Франклін у 1986 році.DT.UA