Помер актор Олексій Петренко

Актор помер на 79-му році життя.

Помер відомий актор Олексій Петренко

Радянський і російський актор Олексій Петренко раптово помер на 79-му році життя, про це йдеться в повідомленні Спілки кінематографістів Росії.

"Союз кінематографістів Росії сумує разом з рідними і близькими видатного російського актора Олексія Васильовича Петренка", — йдеться в повідомленні.

Олексій Петренко народився 26 березня 1938 року в селі Чемер Чернігівської області. У 1961 році закінчив Харківський театральний інститут (курс народного артиста СРСР Івана Мар'яненка). З 1961 року, за розподілом, — актор Запорізького музично-драматичного театру імені Щорса, в 1963 — 1964 — Донецького обласного російського драматичного театру (місто Маріуполь). C 1964 — в Ленінградському театрі імені Ленсовета, з 1977 — актор Московського драматичного театру на Малій Бронній, з 1978 — МХАТу, у 1982-1986 працював з Анатолієм Васильєвим (вистава "Серсо"), в 1991-1992 — в театрі "Школа сучасної п'єси". З 1991 року — штатний актор Кіностудії імені М. Гіркого.

На його рахунку понад 70 ролей у фільмах, серед яких "Розповідь про те, як цар Петро арапа женив", "Двадцять днів без війни" (1976 рік), "Одруження" (1977 рік), "ТАСС уповноважений заявити", "Жорстокий романс" (1984 рік), "В'язень замку Іф" (1989 рік), "Мушкетери двадцять років потому" (1992 рік), "Сибірський цирульник" (1998 рік), "У серпні 44-го...", "Спогади про Шерлока Холмса" (2000 рік), "Доктор Живаго" (2006 рік), "Вольф Мессінг", "Поховайте мене за плінтусом" (2009 рік), "Стомлені сонцем 2" (2010 рік).

Однією з останніх його кіноробіт стала картина "Віктор" (2014 рік), де також знімалися Жерар Депардьє і Елізабет Херлі.