Польща викупила картину Леонардо да Вінчі у приватних власників

Переговори з Фондом князів Чарторийських про купівлю "Дами з горностаєм" йшли з 1991 року.

Польща викупила "Даму з горностаєм" у приватних власників wikipedia

Міністерство культури та національної спадщини Польщі підписало договір про купівлю картини "Дама з горностаєм" роботи Леонардо да Вінчі, повідомляє ТАСС.

Картина є єдиним полотном роботи да Вінчі, яке знаходиться на території Польщі. Переговори про її купівлю велися з 1991 року. Вартість, яку Польська держава заплатила за картину, не розголошується, але відомо, що на колекцію Чарторийських в бюджеті виділено 300 мільйонів злотих (80 мільйонів доларів).

Крім шедевра да Вінчі, колекція включає в себе графіку Рембрандта, малюнки Ренуара, а також безцінні для польської історії документи - близько 250 тисяч бібліотечних найменувань (книги і рукописи). Сім'я Чарторийських колекціонувала всі ці багатства протягом більше 200 років.

Написана Леонардо да Вінчі в 1489-1490 рр. на замовлення герцога Міланського, картина "Дама з горностаєм" являє собою портрет юної красуні Чечилії Галлерані. У 1800 році шедевр був куплений польським князем Адамом Єжи Чарторийським і вивезений до Кракова, де зберігається в місцевому музеї. Періодично "Дама з горностаєм" виставляється у різних куточках світу.

Раніше повідомлялося про те, що картина "Дівчата на мосту" Едварда Мунка була продана на аукціоні за 54,5 мільйона доларів.