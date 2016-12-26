Пішов з життя Джордж Майкл: Найкращі пісні легендарного музиканта

Дебютний альбом музиканта був проданий тиражем більше 20 мільйонів копій.

Джордж Майкл був володарем двох премій "Греммі" Кинопоиск

Британський співак Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) помер 25 грудня у віці 53 років від серцевої недостатності. Він став відомий завдяки участі у групи Wham!, з якою записав знамениту пісню Last Christmas. Пізніше музикант почав сольну кар'єру, а його дебютний альбом Faith був проданий тиражем більше 20 мільйонів копій.

Музикант був володарем двох премій "Греммі" і став однією з ікон поп-музики. DT.UA зібрало кращі пісні великого виконавця.