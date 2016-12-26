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Пішов з життя Джордж Майкл: Найкращі пісні легендарного музиканта

26 грудня в 12:28

Дебютний альбом музиканта був проданий тиражем більше 20 мільйонів копій.

джордж майкл
Джордж Майкл був володарем двох премій "Греммі"
Кинопоиск
Британський співак Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) помер 25 грудня у віці 53 років від серцевої недостатності. Він став відомий завдяки участі у групи Wham!, з якою записав знамениту пісню Last Christmas. Пізніше музикант почав сольну кар'єру, а його дебютний альбом Faith був проданий тиражем більше 20 мільйонів копій.

Музикант був володарем двох премій "Греммі" і став однією з ікон поп-музики. DT.UA зібрало кращі пісні великого виконавця.

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За матеріалами: DT.UA
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Теги пісня музикант альбом музика
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