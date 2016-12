Підсумки 2016: Кого світ втратив у році, що минає

У 2016 році пішли з життя безліч великих музикантів, акторів та письменників.

2016 рік став роком втрат для світової культури. Цього року світ покинули видатні музиканти, письменники та актори. Йшли з жзни також великі спортсмени. DT.UA підвело невтішні підсумки року та зібрало імена тих, кого світ втратив у 2016 році.

Девід Боуї, 10 січня

Музикант, справжнє ім'я якого Девід Джонс, народився 8 січня 1947 року в Лондоні. Він почав музичну кар'єру в кінці 1960-х років, вплинув на багатьох музикантів.

Боуї прославився у 1972 році своїм альбомом The Rise and Fall of Ziggy Stardust, який відразу ж зробив його зіркою. Він домігся всесвітньої популярності як рок-співак, а крім того, вплинув на наступні покоління музикантів в найрізноманітніших напрямках сучасної музики. Такі альбоми Боуї, як, наприклад, Young Americans і let's Dance, незмінно супроводжувалися успіхом.

У 2002 році в опитуванні ВВС "100 найвидатніших британців" Боуї зайняв 29-е місце. Протягом кар'єри музиканта були продані понад 136 мільйонів платівок - з цим результатом він увійшов в десятку найуспішніших артистів в історії популярної музики Великобританії.

Шість альбомів Девіда Боуї входять до списку "500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone. У 2004 році журнал Rolling Stone віддав Боуї 39-е місце в списку "100 найвидатніших виконавців рок-музики всіх часів" і 23-ю позицію в списку "100 найкращих вокалістів всіх часів".

Алан Рікман, 14 січня

Алан Рікман є володарем премії BAFTA за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Робін Гуд, принц злодіїв" (1991),а також "Золотого глобуса" і "Еммі", які отримав у 1996 році за фільм "Распутін". Тим не менш, світова слава до нього прийшла після виходу на екрани першої частини "Гаррі Поттера" в 2001 році, де він виконав роль Северуса Снейпа.

Рікман широко відомий ролями у фільмах "Міцний горішок", "Пісня ланчу", "Творіння Господнє" та інших. Серед останніх робіт актора — роль у фільмі "Око в небі" і озвучення у стрічці "Аліса в Задзеркаллі".

У Сполученому Королівстві Рікман добре відомий як театральний актор, член Королівської шекспірівської компанії.

Харпар Лі, 19 лютого

На момент смерті письменниці, яка подарувала світові роман "Убити пересмішника", було 89 років. Роман вийшов у 1960 році і висвітлював культуру Півдня США, суспільство тих часів і піднімав питання сегрегації чорношкірого населення. Книга принесла Лі Пулітцерівську премію.

Письменниця ввійшла в історію як автор одного роману, хоча і випустила в 2015 році книгу "Піди, постав сторожа", яка також увінчалася успіхом, хоча і викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.

Умберто Еко, 20 лютого

Італійський вчений-філолог, філософ, літературний критик і письменник помер у віці 84 років. Всесвітню популярність Умберто Еко принесли його романи "Ім'я троянди", "Маятник Фуко", "Острів напередодні" та інші. Також Еко був автором багатьох наукових праць з філології, естетики, історії мистецтва і філософії, в тому числі "Відкритий твір", "Відсутня структура", "Шість прогулянок у літературних лісах".

Крім цього, Умберто Еко був відомий і як есеїст і публіцист.

Прінс, 21 квітня

Прінс Роджерс Нельсон народився 7 червня 1958 року в Миннеаполесі, штат Міннесота. Пік популярності співака припав на 80-ті роки. Серед найбільш успішних пісень Прінса – I Wanna Be Your Lover, 1999, Little Red Corvette, Purple Rain, When Doves Cry, let's Go Crazy, Kiss. У світі було продано більше 100 мільйонів записів співака.

Лауреат премій Греммі, Оскар і Золотий глобус. У 2005 році ім'я Прінса було занесене в Зал слави рок-н-ролу.

Мохаммед Алі, 3 червня

Легендарний боксер помер у лікарні Фінікса, куди його госпіталізували через проблеми з дихальними шляхами.

Мохаммед Алі все рідше з'являвся на публіці в останні роки. У січні минулого року боксер потрапив в лікарню через інфекційне захворювання. З 1984 року Алі страждав від хвороби Паркінсона, яка практично паралізувала боксера останнім часом і позбавила його можливості вести повноцінне життя.

Востаннє американський боксер з'являвся перед журналістами в квітні, коли відвідував благодійну акцію в Арізоні.

"Пурхати, як метелик, жалити, як бджола, твої руки не можуть вдарити те, чого не можуть бачити твої очі", - ця тактична схема, придумана Алі, пізніше була взята на озброєння боксерами всього світу.

Леонард Коен, 7 листопада

Леонард Коен народився в 1934 році в Монреалі, а в середині 1960-х років переїхав до США, де почалася його кар'єра музиканта. Він є автором таких всесвітньо відомих пісень, як Hallelujah, Suzanne і So Long Marianne. Його пісня Nevermind стала саундтреком до другого сезону серіалу "Справжній детектив".

Крім того, Коен випустив кілька збірок віршів і прози, а також опублікував два романи. У 2011 році він отримав престижну премію принца Астурійського в галузі літератури.

Джордж Майкл, 25 грудня

Джордж Майкл (Георгіос Кириякос Панайотоу) народився в Лондоні у 1963 році. Він став відомий завдяки участі у групи Wham!, з якою записав знамениту пісню Last Christmas. Пізніше музикант почав сольну кар'єру, а його дебютний альбом Faith був проданий тиражем більше 20 мільйонів копій. Майкл – володар двох премій "Греммі" за дебютний сольний альбом Faith (1987) та за пісню I Knew You Were Waiting (For Me), записана дуетом з Аретою Франклін в 1986 році.

Керрі Фішер, 27 грудня

Керрі Фішернародилася 21 жовтня 1956 року в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія, США) в сім'ї актриси Деббі Рейнольдс і співака Едді Фішера.

Популярність здобула завдяки ролі принцеси Леї Органи у класичній трилогії кіносаги "Зоряні війни". На момент початок зйомок першого фільму актрисі було 19 років.

Керрі Фішер повернулася до образу, який приніс їй популярність, у 2015 роки, зігравши у фільмі "Зоряні війни: Пробудження сили".

Актриса виконала ролі у більш ніж 80 фільмах і серилах, серед яких "Брати Блюз" (1980), "Ханна та її сестри" (1986), "Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (2001), "Секс у великому місті" і "Теорія великого вибуху".