Підстав для заборони в'їзду в Україну представнику Болгарії на "Євробаченні" немає – Держприкордонслужба

На момент поїздки в Крим Крістіан Костов був неповнолітнім.

Підстав для заборони в'їзду на територію України Крістіану Костову немає

У Державній прикордонній службі України заявили про те, що підстав для заборони в'їзду в Україну Крістіана Костова , який цього року представляє Болгарію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", немає. Як зазначили у відомстві, на момент виступу в Криму Костов був неповнолітнім, а українське законодавство щодо окупованого півострова вступило в силу в кінці 2014 року.

"Цю інформацію зараз спільно зі Службою безпеки ми вивчаємо, але поки можна озвучити три основні позиції. Перше: ми діємо в межах своїх повноважень. Я маю на увазі Державну прикордонну службу. На момент, коли він заїжджав в Україну, інформації з наших джерел, ні від інших правоохоронних органів як доручень про те, що він, можливо, відвідував окупований півострів всупереч законодавству України, у нас не було ", - повідомив представник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

По-друге, додав він, на момент коли Костов відвідував Крим "якщо вірити ЗМІ, він був неповнолітнім", тобто не міг самостійно приймати такі рішення і їхав у супроводі дорослих. "По-третє - це те, що українське законодавство щодо окупованого півострова, яке б забороняло йому це робити, набуло чинності лише в кінці 2014 року. Тобто законодавчих бар'єрів, які б заборонили йому це зробити, в червні 2014 року ще не було", - додав Слободян.

У свою чергу, в Службі безпеки України нагадали, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, СБУ або органи державної кордону.

"Згідно ч. 3 ст. 13 Закону України" Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства "рішення про заборону в'їзду в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Службою безпеки України або органами державного кордону. Служба безпеки України приймає рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення національної безпеки України ", - написала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська на сторінці в Facebook.

Раніше стало відомо про те, що представник Болгарії Крістіан Костов виступав в Артеку 1 червня 2014 року.

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила представниці Росії Юлії Самойлової в'їзд на територію України.

Результати відбору конкурсанта від Росії на "Євробаченні 2017" стали відомі 12 березня. Країну повинна була представляти Юлія Самойлова – співачка сама пише тексти і музику. Дівчина з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності. Вона є лауреатом різних музичних конкурсів та фестивалів в РФ і за кордоном. Була учасницею урочистої церемонії відкриття Зимових паралімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Пізніше стало відомо про те, що Самойлова виступала в окупованій Керчі 27 червня 2015 року разом з Лолітою і Олегом Газмановим.