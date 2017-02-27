Під час вручення "Оскара" за кращий фільм сталася помилка

"Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом року.
Переможців у категорії "Кращий фільм" оголошував актор Уоррен Бітті, але виявилося, що йому в руки потрапив конверт з номінацією "Краща актриса", в якій перемогла Емма Стоун за роль в "Ла-Ла Ленді". Знімальна група мюзиклу вже вийшла на сцену, коли стало відомо про помилку.
Кращим фільмом за версією Американської кіноакадемії став "Місячне світло".
Video of the whole #BestPicture disaster, including Warren Beatty trying to tell people what happened. pic.twitter.com/8eLY6Rxh9Z— BuzzFeedEntmnt (@BuzzFeedEnt) 27 лютого 2017 р.
Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".DT.UA