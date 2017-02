Під час вручення "Оскара" за кращий фільм сталася помилка

Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар", яка закінчилася найбільшим конфузом в історії премії. Мюзикл "Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом року, хоча нагороду насправді було присуджено картині "Місячне сяйво".

Переможців у категорії "Кращий фільм" оголошував актор Уоррен Бітті, але виявилося, що йому в руки потрапив конверт з номінацією "Краща актриса", в якій перемогла Емма Стоун за роль в "Ла-Ла Ленді". Знімальна група мюзиклу вже вийшла на сцену, коли стало відомо про помилку.

Кращим фільмом за версією Американської кіноакадемії став "Місячне світло".

Video of the whole #BestPicture disaster, including Warren Beatty trying to tell people what happened. pic.twitter.com/8eLY6Rxh9Z