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Під час вручення "Оскара" за кращий фільм сталася помилка

27 лютого в 07:52

"Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом року.

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"Оскар" за кращий фільм отримав "Місячне сяйво"
Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар", яка закінчилася найбільшим конфузом в історії премії. Мюзикл "Ла-Ла Ленд" був помилково названий кращим фільмом року, хоча нагороду насправді було присуджено картині "Місячне сяйво".

Переможців у категорії "Кращий фільм" оголошував актор Уоррен Бітті, але виявилося, що йому в руки потрапив конверт з номінацією "Краща актриса", в якій перемогла Емма Стоун за роль в "Ла-Ла Ленді". Знімальна група мюзиклу вже вийшла на сцену, коли стало відомо про помилку.

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Кращим фільмом за версією Американської кіноакадемії став "Місячне світло".

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм Оскар кіно
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