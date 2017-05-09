Перший півфінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Відкриє перший півфінал "Євробачення" MONATIK, який заспіває пісню "Кружит" англійською мовою.
Порядок виступу учасників:
- Швеція: Робін Бенгтссон — I can't Go On
- Грузія: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
- Австралія: Ісайя Фаербрейс — don't Come Easy
- Албанія: Ліндіта — World
- Бельгія: Бланш — City Lights
- Чорногорія: Славко Калезич — Space
- Фінляндія: Норма Джон — Blackbird
- Азербайджан: Діана Гаджиєва — Skeletons
- Португалія: Сальвадор Зібрав — Amar Pelos Dois
- Греція: Демі — This is Love
- Польща: Кася Мось — Flashlight
- Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
- Ісландія: Свала — Paper
- Чехія: Мартіна Барта — My Turn
- Кіпр: Ховиг — Gravity
- Вірменія: Арцвік — Fly With Me
- Словенія: Омар Набер — On My Way
- Латвія: Triana Park — Line
Півфінал стартує о 22:00 за Києвом.
DT.UA проведе текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу.