Топ Новини
<
>

Перший півфінал "Євробачення 2017": онлайн-трансляція

9 травня в 18:00

Трансляція розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Евровидение1
Сьогодні на сцені "Євробачення" виступлять 18 учасників
Eurovision.tv
Сьогодні в Києві відбудеться перший півфінал Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", в якому 18 учасників будуть боротися за право представляти свою країну у фіналі конкурсу.

Відкриє перший півфінал "Євробачення" MONATIK, який заспіває пісню "Кружит" англійською мовою.

Порядок виступу учасників:

  1. Швеція: Робін Бенгтссон — I can't Go On 
  2. Грузія: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
  3. Австралія: Ісайя Фаербрейс — don't Come Easy 
  4. Албанія: Ліндіта — World 
  5. Бельгія: Бланш — City Lights
  6. Чорногорія: Славко Калезич — Space 
  7. Фінляндія: Норма Джон — Blackbird 
  8. Азербайджан: Діана Гаджиєва — Skeletons 
  9. Португалія: Сальвадор Зібрав — Amar Pelos Dois 
  10. Греція: Демі — This is Love 
  11. Польща: Кася Мось — Flashlight 
  12. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma 
  13. Ісландія: Свала — Paper 
  14. Чехія: Мартіна Барта — My Turn 
  15. Кіпр: Ховиг — Gravity 
  16. Вірменія: Арцвік — Fly With Me 
  17. Словенія: Омар Набер — On My Way 
  18. Латвія: Triana Park — Line

Читайте також: Джамалі не дозволили вийти на червону доріжку "Євробачення"

Півфінал стартує о 22:00 за Києвом.

DT.UA проведе текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу.

 
За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги півфінал Київ Євробачення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...