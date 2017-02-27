Перехід на місцеве фінансування може знищити в Україні початкову естетичну освіту

Тільки в Києві в системі департаменту культури налічується близько 50 шкіл початкової естетичного освіти.

Нинішня реформа може знищити систему естетичної освіти в Україні

Чергова спроба проведення реформи естетичної освіти в Україні може мати катастрофічні поседствія для системи початкової естетичної освіти в Україні, пише в своїй статті для DT.UA Ольга Кізлова.

Як зазначає автор, нинішня реформа, як і її попередниці, виникла ще наприкінці навчального року для того, щоб підготувати громадську думку і законодавчу базу, і до наступного навчального року перевести естетичну освіту "на свої хліби".

Подібний стан справ може, по суті, ліквідувати систему початкової естетичної освіти в країні. Тільки в Києві в системі департаменту культури налічується близько п'ятдесяти шкіл мистецтв, в основному музичних. Але є художні, хореографічні, театральні відділення в школах мистецтв. Є і окремі школи за цими спеціалізаціями.

Кізлова зазначає, що на сьогоднішній день подібної, майже безкоштовної, естетичної освіти немає ніде в світі. Батьки учнів таких шкіл платять невеликі суми, решта компенсується за рахунок бюджету. Зокрема, оплачується зарплата педагогів, інструменти, оренда приміщень та комунальні послуги.

"На жаль, під виглядом реформи, т.зв. децентралізації, іншими словами — переходу музичних та інших шкіл естетичного напряму з держбюджету на місцеве фінансування відбувається завуальоване знищення початкової естетичної освіти. Керівництво країни ось вже вкотре сподівається зекономити бюджет за рахунок громадян", - підсумовує вона.

Читайте докладніше про загрози переходу шкіл мистецтв на місцеве фінансування в статті Ольги Кізлової "Реформа естетичної освіти: скандал замість музики" у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".