Топ Новини
<
>

Перед переходом у формат Суспільного UA:Перший знаходиться в кінці другої десятки переглядів

28 грудня в 11:42

"Рейтинговими локомотивами" каналу стали новинні програми і спорт.

33
UA:Перший знаходиться в кінці другої десятки за кількістю телепереглядів
Перший заступник голови НТКУ Олександр Харебін в інтерв'ю DT.UA розповів про складнощі переходу від НТКУ до Суспільного, про рейтинги UA:Першого та можливі шляхи його подальшого просування.

За словами Харебіна, на даний момент показники телеканалу вельми скромні, він знаходиться в кінці другої десятки рейтингу за кількістю телепереглядів. "Бажання нової команди говорити про якісь важливі цінності і суспільний інтерес викликало зрозуміле бажання суспільства вибирати популярний комерційний телепродукт на інших каналах. Тому ми настільки стрімко втратили рейтинг", підкреслив він.

Читайте також: Аласанія подав у відставку з посади керівника НТКУ

Падіння ж рейтингів призвело до падіння доходів від реклами, які за три роки впали зі 100 мільйонів гривень до 30. Рейтинговими локомотивами каналу на даний момент є новинні програми і спорт.

Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергеліса з Олександром Харебіним у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги рейтинг канал НТКУ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Останні новини