Останки українського письменника Олександра Олеся тимчасово помістили в депозитарій кладовища

Родичі знаменитого письменника, які мешкають в Канаді, повинні прийняти рішення щодо їх подальшого перепоховання.

Останки Олександра Олеся і його дружини тимчасово поміщені в депозитарій Ігор Булига

Останки українського письменникапомістили в депозитарій празького кладовища в Чехії, до прийняття родичами померлих рішення про їх перепоховання, повідомляє "Інтерфакс-Україна" . Наразі родичі подружжя мешкають в Канаді.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України вжити всіх можливих заходів для збереження та перепоховання праху Олеся і його дружини. На даний час МЗС через Посольство України в Чехії займається вирішенням цього питання.

У МЗС прокоментували ситуацію та розповіли про подальші кроки у питанні перепоховання останків письменника та його дружини.

"При втручанні посольства України останки Олександра Олеся і його дружини були переміщені в депозитарій кладовища до того моменту, як родичі, які проживають в Канаді, приймуть рішення про остаточне місце поховання останків. Після відповідного рішення Посольство України в Празі буде приймати всі необхідні заходи для належного перепоховання останків Олександра Олеся і його дружини", - йдеться в повідомленні відомства.

Чиновники відомства запевняють, що тримають питання на особливому контролі.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. За словами українських діаспорян, перепоховання заплановане на 12:00 3 січня 2017 року.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив у коментарі DT.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її. У свою чергу, на прохання про офіційний коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу, в прес-службі МЗС попросили DT.UA направити в міністерство інформаційний запит.