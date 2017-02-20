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Опубліковано трейлер серіалу "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких

20 лютого в 12:50

Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд.

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Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд
У мережі з'явився трейлер серіалу "Пікнік на узбіччі" виробництва американського телеканалу АМС, який став екранізацією однойменної повісті Аркадія і Бориса Стругацьких, написаної у 1971 році.

Серіал розповість історію сталкера Реда Шухарта, чиїм основним заробітком є продаж таємничих артефактів, що мають незвичайні властивості, винесених із Зони поблизу міста Хармонта. Ред любить дружину Гуту і доньку Марі, яка є дитям Зони.  Ред виявляє, що його неприємності тільки починаються.

Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд. Сценаристом виступив Джек Паглен, а режисером проекту став Алан Тейлор.

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Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу"Гра престолів" вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони. 

За матеріалами: DT.UA
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