Опубліковано трейлер серіалу "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких

Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд.

Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд

У мережі з'явився трейлер серіалувиробництва американського телеканалу АМС, який став екранізацією однойменної повісті Аркадія і Бориса Стругацьких, написаної у 1971 році.

Серіал розповість історію сталкера Реда Шухарта, чиїм основним заробітком є продаж таємничих артефактів, що мають незвичайні властивості, винесених із Зони поблизу міста Хармонта. Ред любить дружину Гуту і доньку Марі, яка є дитям Зони. Ред виявляє, що його неприємності тільки починаються.

Головну роль у серіалі зіграв Меттью Гуд. Сценаристом виступив Джек Паглен, а режисером проекту став Алан Тейлор.

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу"Гра престолів" вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.