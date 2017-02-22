Опубліковано трейлер фільму "Пісня за піснею"

Головні ролі у фільмі виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер.
Фільм розповість про два любовні трикутника, які перетинаються на тлі музичної сцени в Остіні, штат Техас.
Головні ролі в "Пісня за піснею" виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер. Також у фільмі знялися Кейт Бланшетт, Крістіан Бейл, Хейлі Беннетт і Бенісіо Дель Торо.
Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.DT.UA