Опубліковано трейлер фільму "Пісня за піснею"

Головні ролі у фільмі виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер.

Фільм вийде на екрани в березні 2017 року Кинопоиск

У мережі з'явився трейлер фільму "Пісня за піснею" режисера Торренса Маліка.

Фільм розповість про два любовні трикутника, які перетинаються на тлі музичної сцени в Остіні, штат Техас.

Головні ролі в "Пісня за піснею" виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер. Також у фільмі знялися Кейт Бланшетт, Крістіан Бейл, Хейлі Беннетт і Бенісіо Дель Торо.

Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.