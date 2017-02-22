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Опубліковано трейлер фільму "Пісня за піснею"

22 лютого в 14:25

Головні ролі у фільмі виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер.

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Фільм вийде на екрани в березні 2017 року
Кинопоиск
У мережі з'явився трейлер фільму "Пісня за піснею" режисера Торренса Маліка.

Фільм розповість про два любовні трикутника, які перетинаються на тлі музичної сцени в Остіні, штат Техас.

Головні ролі в "Пісня за піснею" виконали Райан Гослінг, Руні Мара, Наталі Портман і Майкл Фассбендер. Також у фільмі знялися Кейт Бланшетт, Крістіан Бейл, Хейлі Беннетт і Бенісіо Дель Торо.

Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм пісня трейлер
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