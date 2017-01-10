Опубліковано перший трейлер українського фентезі "Сторожова застава"

Фільм вийде в прокат восени 2017 року.

"Сторожова застава" вийде на екрани восени 2017 року скриншот видео

У мережі з'явився перший офіційний трейлер українського фентезі-фільмурежисера Юрія Ковальова. Трейлер був опублікований на офіційному каналі проекту на YouTube.

Сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець Вітько потрапляє з ХХІ століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин - богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею - все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічним істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.

Фільм вийде на екрани восени 2017 року. Спочатку планувалося, що прем'єра фільму відбудеться в кінці 2016 року, але вихід картини на екрани був перенесений.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.