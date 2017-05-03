Опубліковано перший трейлер "Темної вежі" за романами Стівена Кінга

Фільм вийде на екрани в серпні цього року.

Головні ролі у фільмі виконали Меттью МакКонахі і Ідріс Ельба Кинопоиск

Студія Sony Pictures на своєму каналі на YouTube опублікувала перший трейлер екранізації роману Стівена Кінга "Темна вежа".

Режисером фільму виступив Ніколай Арсель, а головні ролі в ньому виконали Меттью МакКонахі і Ідріс Ельба.

Ельба грає стрілка Роланда Діскейна, який відправляється на пошуки Темної вежі, щоб не допустити руйнування Всесвіту. МакКонахі зіграв злого чарівника Рендалла Флегга.

Фільм вийде на екрани в серпні цього року.

"Темна вежа" — цикл з восьми романів, написаний на стику фентезі, жахів, наукової фантастики, вестерну і інших жанрів. Серія розповідає про мандри стрілка Роланда Діскейна у пошуках Темної вежі. Перша книга була видана в 1982 році, остання — у 2012-м У липні в прокат виходить екранізація циклу з Меттью Макконахі і Ідрісом Ельбою.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.