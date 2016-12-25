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Опубліковано перший трейлер фільму "Чужий: Заповіт"

25 грудня в 11:07

Прем'єра фільму запланована на 17 травня 2017 року.

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Головну роль у фільмі зіграє Майкл Фассбендер
Студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала перший трейлер фільму "Чужий: Заповіт".

Режисером фільму виступив Рідлі Скотт, а головні ролі в ньому виконали Майкл Фассбендер, Кетрін Уотерсон, Джеймс Франко та інші.

Фільм розповість про членів команди "Прометея": Елізабет і андроїда Девіда, які зробили перший крок назустріч розгадці таємниці інженерів. Тепер настав час дізнатися всю правду, яка приховується на рідній планеті білястих велетнів — Рай. Головну роль в картині виконає Майкл Фассбендер.

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фільм трейлер Чужий
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