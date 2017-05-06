Опубліковано новий трейлер драми "Дюнкерк" Крістофера Нолана

Прем'єра фільму запланована на липень цього року.
Фільм розповість історію порятунку більше трьохсот тисяч солдатів в ході Дюнкеркської операції, яка проходила на початку Другої світової війни. Події починаються зі сцен оточення сотень тисяч британських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі і перебуваючи спиною до моря, вони стикаються лицем до лиця з нерозв'язною ситуацією, поки супротивник підходить все ближче і ближче.
Ролі у фільмі виконали Том Харді, Кілліан Мерфі, Марк Райленс, Кеннет Брана, Гаррі Стайлс, Джеймс Д'арсі, Анейрін Барнард.
Раніше Warner Bros. представила трейлер фільму "Ліга справедливості".DT.UA