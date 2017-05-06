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Опубліковано новий трейлер драми "Дюнкерк" Крістофера Нолана

6 травня в 10:25

Прем'єра фільму запланована на липень цього року.

дюнкерк
"Дюнкерк" вийде на екрани в липні цього року
Кинопоиск
Студія Warner Bros. на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер військової драми "Дюнкерк", режисером якої виступив Крістофер Нолан.

Фільм розповість історію порятунку більше трьохсот тисяч солдатів в ході Дюнкеркської операції, яка проходила на початку Другої світової війни. Події починаються зі сцен оточення сотень тисяч британських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі і перебуваючи спиною до моря, вони стикаються лицем до лиця з нерозв'язною ситуацією, поки супротивник підходить все ближче і ближче.

Ролі у фільмі виконали Том Харді, Кілліан Мерфі, Марк Райленс, Кеннет Брана, Гаррі Стайлс, Джеймс Д'арсі, Анейрін Барнард.

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Раніше Warner Bros. представила трейлер фільму "Ліга справедливості".

За матеріалами: DT.UA
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