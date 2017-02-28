Топ Новини
<
>

Опубліковано фінальний трейлер фільму "Конг: Острів черепа"

28 лютого в 16:37

Прем'єра фільму запланована на березень 2017 року.

конг
Фільм вийде на екрани в березні цього року
Кинопоиск
Студія Warner Bros. на своєму каналі на YouTube опублікувала фінальний трейлер фільму "Конг: Острів черепа". Ролик був опублікований 27 лютого, за добу його подивилися більше двох мільйонів разів.

Дія фільму переносить глядача в 70-ті роки минулого століття. Головний герой організовує експедицію до Острова Черепа, вічно покритого туманом, на якому колись був спійманий Кінг-Конг, щоб знайти зниклого брата і якусь таємничу субстанцію. Під час нелегких пошуків мандрівникам доведеться зіткнутися з жахливим світом монстрів моторошного острова.

Крім Хіддлстона, в картині знялися Брі Ларсон, Тобі Кеббелл, Семюел Л. Джексон та інші.

Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.

Читайте також: Опубліковано новий трейлер фільму Гая Річі про короля Артура

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги фільм трейлер
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.05
EUR 28.64
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...