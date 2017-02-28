Опубліковано фінальний трейлер фільму "Конг: Острів черепа"

Прем'єра фільму запланована на березень 2017 року.
Дія фільму переносить глядача в 70-ті роки минулого століття. Головний герой організовує експедицію до Острова Черепа, вічно покритого туманом, на якому колись був спійманий Кінг-Конг, щоб знайти зниклого брата і якусь таємничу субстанцію. Під час нелегких пошуків мандрівникам доведеться зіткнутися з жахливим світом монстрів моторошного острова.
Крім Хіддлстона, в картині знялися Брі Ларсон, Тобі Кеббелл, Семюел Л. Джексон та інші.
Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.
Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.DT.UA