Опубліковано фінальний трейлер фільму "Конг: Острів черепа"

Прем'єра фільму запланована на березень 2017 року.

Фільм вийде на екрани в березні цього року Кинопоиск

Студія Warner Bros. на своєму каналі на YouTube опублікувала фінальний трейлер фільму "Конг: Острів черепа". Ролик був опублікований 27 лютого, за добу його подивилися більше двох мільйонів разів.

Дія фільму переносить глядача в 70-ті роки минулого століття. Головний герой організовує експедицію до Острова Черепа, вічно покритого туманом, на якому колись був спійманий Кінг-Конг, щоб знайти зниклого брата і якусь таємничу субстанцію. Під час нелегких пошуків мандрівникам доведеться зіткнутися з жахливим світом монстрів моторошного острова.

Крім Хіддлстона, в картині знялися Брі Ларсон, Тобі Кеббелл, Семюел Л. Джексон та інші.

Фільм вийде на екрани в березні 2017 року.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.