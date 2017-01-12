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Опублікований трейлер продовження серіалу "Втеча"

12 січня в 14:13

Прем'єра нового сезону серіалу відбудеться 4 квітня.

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П'ятий сезон "Втечі" вийде в квітні 2017 року
Телеканал Fox представив офіційний трейлер продовження серіалу "Втеча". Відео було опубліковано на офіційній сторінці проекту на Facebook.

За сюжетом, головний герой Майкл Скофілд опиняється у в'язниці в Ємені. Його брат Лінкольн Барроуз збирає команду, щоб організувати нову втечу.

Новий сезон серіалу вийде 4 квітня.

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Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу"Гра престолів" вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги серіал сезон трейлер
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